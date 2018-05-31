Total şirketi için 8 hariç diğer parseller cazip değil

“2, 3 VE 9’UNCU PARSELLERDE CAZİP KAYNAK YOK”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in önceki gün gerçekleştirilen Rum Meclisi Enerji Komitesi toplantısında, Fransız “Total” şirketinin İtalyan “ENI” şirketiyle sadece 8’inci parseldeki hakları için uzlaştığını söylediği ancak durumun kamuoyuna çarpıtılarak aktarıldığı iddia edildi.

Politis gazetesi: “8 Başka, 2, 3 ve Hatta 9 Başka – Total İçin ENI’nin Diğer Parselleri Çok Daha Az Cazip” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in salı günü toplanan Rum Meclisi Enerji Komitesi’nin kapalı toplantısında söylediklerinin kamuoyuna çarpıtılarak aktarıldığını yazdı.

Gazete, Lakkotripis’in söz konusu toplantıda, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) ENI şirketinin tasarrufunda bulunan 2, 3 ve 9 numaralı parsellere yönelik kesin bir ilgisinin bulunmadığını, şirketin kesin talebinin sadece 8 numaralı parsele ilişkin olduğunu söylediğini aktardı.



Lakkotripis toplantıda, ENI ve Total şirketlerinin 8’inci parselin haklarının paylaşımı konusunda ortak dilekçe sunduklarını ifade etti ve bundan sonraki sürecin Hidrokarbon Danışma Komitesi’nin konuyu incelemesi ve Rum Bakanlar Kurulu’nun da nihai kararı vermesi şeklinde olacağını vurguladı.Gazete, Lakkotripis’in, iki şirketin işbirliğinin diğer parsellere de yayılması ihtimalinden söz ettiğini ancak herhangi belirli bir parsele değinmediğini belirtirken, Rum hükümetinin Fransız şirketin, Türkiye’nin engellemeleriyle karşılaşılan 3’üncü parsele de ortak girmesini arzuladığını yazdı.Gazete, buna karşın Total şirketinin kararını ekonomik verilere göre vermesinin söz konusu olduğunu savunan gazete, 2, 3 ve hatta 9 numaralı parsellerde, bugüne kadar bilinen doğal gaz arama ve tespit yönetmeleri temelinde, cazip gelecek kaynakların bulunmadığının düşünüldüğünü de öne sürdü.