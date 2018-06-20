Total Güney Kıbrıs’ın Sözde Meb’indeki varlığını Genişletmek İstiyor...



Fransız “Total” şirketinin Orta Doğu ve Güney Afrika Bölge Sorumlusu Stephane Michel, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’le Rum Başkanlık Sarayı’nda bir araya geldi.

Alithia ve diğer gazeteler, Fransız Total şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) faaliyetlerini genişletmek istediğini, bu talebin dün şirketin bölge sorumlusu Stephane Michel tarafından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’e iletildiğini yazdılar.

Gazete, Total şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerini genişletmek için İtalyan şirketi ENI’yle temas halinde olduğuna ilişkin bilgilerin son günlerde gündeme geldiğini, “Total’in 6’ncı ve 11’inci parsellerin yanı sıra 8’inci ve Türkiye’nin yakın geçmişte ENI şirketinin sondajını engellediği 3’üncü parselde de ortak faaliyet gösterme konusunda ENI şirketiyle istişare içerisinde olduğunu” yazdı.

ENI’nin hak sahibi olduğu 3’üncü parselde Total’le anlaşmaya varması durumunda bölgedeki siyasi dengelerin değişeceği yorumunda bulunan gazete, Total şirketinin, kullanım hakkı ENI-Kogas şirketlerinde bulunan ve bugüne kadar doğal gazın varlığının doğrulandığı tek kaynak olan 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağına çok yakın bulunan 9uncu parsele de göz diktiğini iddia etti.

Habere göre, dünkü görüşme sonrasında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Lakkotripis, Total şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ndeki faaliyetlerini genişletmesi konusunun toplantıda ele alındığını doğruladı.

Lakkotripis, konunun hassas unsurlar içermesi sebebiyle daha fazla ayrıntıya girmek istemediğini belirtirken görüşmede 6’ncı parseldeki “keşfin ve bunun boyutunun büyüklüğünün tespiti için yapılan faaliyetlerin de ele alındığını” vurguladı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise dün gerçekleştirilen bir etkinlikte gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladığını yazdı.

Total’in Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki diğer parsellerle de ilgilenip ilgilenmediğinin sorulması üzerine Anastasiadis “olumlu bir istişare yapıldı” yanıtını verdi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Total Tüm MEB’i İstiyor – Total ‘Boştaki’ Parselleri De İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Total şirketinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki izin verilmiş veya boşta olan tüm parselleri istediği iddiasında bulundu.



Gazete, Total Başkanlarından Michel’in dün Anastasiadis ve Lakkotripis’le gerçekleştirdiği görüşmede, şirketinin Güney Kıbrıs’ın tüm MEB’inde yatırım yapmak istediğini söylediğini yazdı.Habere göre Total şirketi, şu anda ENI şirketiyle birlikte hak sahibi olduğu 6, 11 ve yakın zamanda hak kazanması beklenen 8’inci, ENI-Kogas şirketlerinin hak sahibi oldukları 2, 3, 9 ve henüz kullanım ve izin hakları verilemeyen 1, 4, 5, 7 ila 12 ve 13’üncü parsellerin büyük kısmında araştırma ve doğrulama sondajları gerçekleştirmek istiyor.Gazete, Total şirketinin, 2nci turda hak sahibi olmasına karşın zayıf jeolojik bulgular sonrasında vazgeçtiği, ancak komşu Mısır’ın “Zhor” yatağında yapılan keşif sonrasında büyük vaatler içeren ve üçüncü tur ihalede Amerikan ExxonMobil-Qatar Petroleum’un eline geçen 10uncu parsele de ilgi duyduğunu belirtti.Haberde, Total’in ABD şirketine 10’uncu parsele ilişkin işbirliği önerdiği ancak ABD şirketinin, 2018 sonu ve 2019 başında planladığı sondajlar tamamlanmadan haklarını satma yönünde bir karar almayacağı ifade edildi.Gazete, Total’in bu ilgisi karşısında karar verme sırasının Rum hükümetinde olduğunu, özellikle serbest parsellerde ilişkin yeni tur bir ihaleye çıkılması veya ihalesinin izin verilmesi konusunda şirketin Rum hükümetinin kararını bekleyeceğini belirtti.Haberde, Fransız şirketinin Türkiye’nin bazı parsellere ilişkin “karartma eylemlerinden” ise etkilenmemiş göründüğü de öne sürüldü.Fileleftheros gazetesi ise haberini: “Kalipso Bulmacasını Çözüyorlar – Total ve Kıbrıs Bir Sonraki Adıma Geçiyor” başlıkları altında verdi.Gazete, Total ve Rum hükümetinin, 6ncı parseldeki “Kalipso” yatağına ilişkin çalışmalarda bir sonraki aşamaya geçtiklerini ve dünkü görüşmede söz konusu yatağa ilişkin değişen bilimsel ve teknik bulguların ele alındığını belirtti.Bu bulguların ayrıntılı değerlendirilmesi sonrasında ikinci bir sondajın gündeme gelebileceğini iddia eden gazete, Lakkotripis ve Anastasiadis’in açıklamalarına da yer verdi.Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Total Kıbrıs MEB’indeki Faaliyetlerini Genişletmekle İlgileniyor – ENI’nin 8inci Parseline Ortaklık Başvurusu Henüz Onaylanmadı” başlıkları altında yansıttı.