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Toros Türk Lirasındaki Değer Kaybını Yorumladı

Toros Türk Lirasındaki Değer Kaybını Yorumladı

09 Eylül 2018 Pazar 10:08
Toros Türk Lirasındaki Değer Kaybını Yorumladı

CTP Milletvekili ve Ticaret Odası eski Başkanı Fikri Toros, başta Türk lirasındaki değer kaybı olmak üzere çeşitli konularda yorum ve analizlerde bulundu.

Fileleftheros gazetesine konuşan Toros, ekonomik konular ve Kıbrıs sorunuyla ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Habere göre Türk lirasının değer kaybının Kıbrıslı Türkler üzerindeki etkilerinin ne olduğu sorusuna yanıt veren Toros, Kıbrıs sorununun devam etmesi nedeniyle Kıbrıs Türk toplumunun Euro bölgesi dışında kaldığını, Güney Kıbrıs’tan farklı bir finans sistemine sahip olduğunu ve para birimi olarak Türk Lirası kullandığını belirtti.

Türk lirasına devam bağımlılığının ekonomiyi bir miktar kırılgan yaptığını, çünkü Türk para biriminin dalgalanmalarından doğrudan etkilendiğini ifade eden Toros, değer kaybına ilişkin olumsuz etkinin sadece alım gücüyle değil, bütçeyle de ilgili olduğunu belirtti.

Diğer küçük adaların ekonomisi gibi, kendi ekonomilerinin de yabancı para birimine dayandığını belirten Toros, Türk lirasındaki değer kaybının enflasyonu artırdığını ve genel alım gücünü düşürdüğünü belirtti.

Bir başka soru üzerine 23 önlemin yer aldığı paketle ilgili bilgiler veren Toros, bu yöndeki hedefleri aktardı.

“Türk lirasındaki değer kaybı şimdiye kadar Türkiye’ye nazaran Kıbrıslı Türkleri daha mı çok etkiledi?” sorusuna olumlu yanıt veren Toros, ithalata bağımlılığın olduğunu belirterek, Kıbrıs sorunun devam etmesinden kaynaklanan ekonomik kısıtlamaların durumu kötüleştirdiğini belirtti.

Kıbrıs sorunu konusunda muhabirin, “son zamanlarda birçok kişi, umutsuzluğun hakim olduğunu savunuyor” şekildeki sözleri üzerine, haklı oldukları değerlendirmesinde bulunan Toros, Crans Montana’daki konferansın ardından sürecin zor bir çıkmaza girdiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin yeni bir inisiyatif üstlenmesi ve her bir tarafın niyet ve tezlerini dinlemek üzere temsilci olarak Jane Holl Lute’u atamasına ilişkin memnuniyetini dile getiren Toros, bunun, BM Genel Sekreteri’nin sonbaharda bir başka konferansa çağırmaya teşvik etmeye yol açması umudunu dile getirdi.

Toros, ayrıca açıklamalarında, Kıbrıslı Türkleri ve Kıbrıslı Rumları, en kısa sürede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik siyasi irade göstermeleri için liderleri cesaretlendirmeye çağırdı.

 

Son Güncelleme: 09.09.2018 13:25
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