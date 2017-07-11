Güney Kıbrıs:
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11 Temmuz 2017 Salı 08:10

Tornaritis’in Temasları

Rum milletvekillerinden Nikos Tornaritis’in, Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkeleri Parlamentoları Avrupa İşleri Komiteleri Başkanları (COSAC) toplantısına katılarak, katılımcıları İsviçre’de Kıbrıs sorununun çözümü için gerçekleştirilen müzakerelerle ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Tornaritis'in Temasları
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Lefkoşa, 11 Temmuz 17 : Rum milletvekillerinden Nikos Tornaritis’in, Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkeleri Parlamentoları Avrupa İşleri Komiteleri Başkanları (COSAC) toplantısına katılarak, katılımcıları İsviçre’de Kıbrıs sorununun çözümü için gerçekleştirilen müzakerelerle ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, “Türk tezlerinin ‘doğal devlet’ kavramıyla tam anlamıyla zıt olduğu” iddiasında bulunan Tornaritis, toplantıda gözlemci statüsünde yer alan Türk heyetinin huzurunda, İsviçre’deki müzakerelerin sonuçsuz tamamlandığını ifade etti.

Gazeteye göre Tornaritis, “Çıkmazın, Türk tarafının garanti anlaşmaları ile Türkiye’nin Kıbrıs’taki müdahale haklarının devamı aynı zamanda Türk askeri birliklerinin adada daimi olarak kalmasına ilişkin ısrarından kaynaklandığını” iddialarına ekledi.

Gazete Tornaritis’in katılımcıları Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında, girişimcilik ve inovasyon alanlarında bilgi değiş tokuşu yapılmasına dair üçlü işbirliği konusunda bilgilendirdiğini de ekledi.

(İY/HÖ)                      

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