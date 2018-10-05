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Tornaritis İzmir’deki Toplantıya Katılacak

Tornaritis İzmir’deki Toplantıya Katılacak

05 Ekim 2018 Cuma 08:12
Tornaritis İzmir’deki Toplantıya Katılacak

Rum Meclisinden bir heyetin, İzmir’de gerçekleştirilecek Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) komiteleri toplantılarına katılacağı belirtildi.

Rum Meclis heyetinde, APA başkan yardımcısı, aynı zamanda Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı Nikos Tornaritis ile Hristakis Giovani’nin bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Tornaritis’in kültürel mirasın ve Asya’nın çeşitliliğinin korunması önlemleriyle ilgili karar taslağının ele alınması sırasında yaptığı müdahalede, çatışmalardan etkilenen ülkelerde, arkeolojik ve dini öneme sahip kültürel anıtların tahrip edilmesiyle ilgili bazı değişiklik önerilerinde bulunduğunu kaydetti.

Tornaritis’in, ortaya koyduğu değişiklik önerilerinde “eski eserlerin bombalamalar veya başka düşmanca faaliyetler yüzünden yasadışı bir şekilde ticaretinin yapılması, satılması ve tahrip edilmesine özel atıfta bulunduğunu” yazan gazete, Tornaritis’in “Kıbrıs’ın durumundaki çarpıcı örneğe aynı zamanda kültürel ve dini mirasın Türkiye tarafından tahrip edilmesine işaret ettiğini” belirtti.

Tornaritis’in değişiklik önerilerinin kabul edildiğini yazan gazete, bunların karar taslağına dahil edildiğini ekledi.

Son Güncelleme: 05.10.2018 11:33
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