Tornaridis, Sonbaharda Gelişmeler Olacağından Söz Etti

DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, sonbahardan itibaren Kıbrıs sorununa ilişkin belirleyici gelişmeler olmasının beklendiğini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesine söyleşi veren DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Tornaridis, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak önlerinde yeni bir tarihi fırsatın olacağını, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin niyetlerini de net bir şekilde yanıtlaması gerekeceğini savundu.

Tornaridis, Kıbrıs sorununda kabul edilmez durumun devam etmesine ilişkin tehlikeler konusunda uyarırken önlerindeki ikilemin, federal çözüm veya daha iyi başka bir şey değil, kabul edilemez statükonun sonsuza dek sürmesi olduğunu belirtti.

