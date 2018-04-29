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Tornaridis İle Söyleşi

DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, federasyon hedefiyle, Kıbrıs sorununda yeni tur görüşmelerin olabileceğini ancak bunun son fırsat olacağını düşündüğünü ifade etti.

Tornaridis İle Söyleşi

DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, federasyon hedefiyle, Kıbrıs sorununda yeni tur görüşmelerin olabileceğini ancak bunun son fırsat olacağını düşündüğünü ifade etti.

29 Nisan 2018 Pazar 11:11
Tornaridis İle Söyleşi

 DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, federasyon hedefiyle, Kıbrıs sorununda yeni tur görüşmelerin olabileceğini ancak bunun son fırsat olacağını düşündüğünü ifade etti.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, Kıbrıs sorununa ilişkin federal çözüm için yeni tur görüşmelerin olabileceğini ancak bunun son olacağı düşüncesinde olduğunu ifade etti.

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Kıbrıslı Türklerin, Rum Başkanlığın, iki devlet konusunu sızdırdığı şeklindeki suçlamalara ilişkin olarak Tornaridis, Nikos Anastasiadis’in tarihinin, Kıbrıs sorununun federal çözümü için çalıştığını ve çalışmakta olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Tornaridis, Kıbrıs’ta iki devletin, Kıbrıslı Türklerin “yok olması” ve Türkiye’nin sınırını buraya taşıması anlamına geleceğini de iddia etti.

 

Son Güncelleme: 29.04.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
SorunuKıbrısNikos Tornaridis
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