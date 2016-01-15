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Toprak Başlığının Hazırlık Görüşmelerine Başlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü görüşmelerinde, Toprak başlığını hazırlık görüşmeleriyle yavaş yavaş açtıkları,&nbsp; bölge, şehir ve köy isimlerini kullanmaksızın başlıkla ilgili müzakere usulünü ele aldıkları, haritaya dair görüşmelerin prosedürün sonuna bırakıldığı haber verildi.

Toprak Başlığının Hazırlık Görüşmelerine Başlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü görüşmelerinde, Toprak başlığını hazırlık görüşmeleriyle yavaş yavaş açtıkları,&nbsp; bölge, şehir ve köy isimlerini kullanmaksızın başlıkla ilgili müzakere usulünü ele aldıkları, haritaya dair görüşmelerin prosedürün sonuna bırakıldığı haber verildi.

15 Ocak 2016 Cuma 11:44
Toprak Başlığının Hazırlık Görüşmelerine Başlandı
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BÖLGE, ŞEHİR VE KÖY İSİMLERİNİ KULLANMADAN USULÜ GÖRÜŞÜLDÜ, HARİTA PROSEDÜR SONUNA BIRAKILDI

“ULUSALARARASI ANLAŞMA YAPMA YETKİSİ TEK ULUSLARARASI TEMSİLİYET İLKESİNE SAYGILI OLMALI”

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü görüşmelerinde, Toprak başlığını hazırlık görüşmeleriyle yavaş yavaş açtıkları,  bölge, şehir ve köy isimlerini kullanmaksızın başlıkla ilgili müzakere usulünü ele aldıkları, haritaya dair görüşmelerin prosedürün sonuna bırakıldığı haber verildi.

Fileleftheros “Toprakta Da Prova Yapıyorlar” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum tarafı, daha çok Rumun “geri dönmesine” olanak sağlamak için daha çok bölgenin Rum idaresi altına verilmesini isterken Türk tarafının önemli miktarda toprak düzenlemesini kabul etmediğini ve Kıbrıs Türk oluşturucu devletçiğinin sarih nüfus ve mal çoğunluğu olmasında ısrar ettiğini hatırlattı.

Gazete Toprak başlığındaki hazırlık görüşmelerinin, dikkatlerin artık Davos’a, orada olacaklara ve Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastaiadis’in BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’la görüşmesinin ayarlanmasına kilitlendiği bir dönemde başladığına dikkat çekti.

“ULUSALARARASI ANLAŞMA YAPMA YETKİSİ…”

Habere göre Anastasiadis dünkü görüşmenin gündeminde Mülkiyet ve Yönetim konularını ve uluslararası anlaşma yapma yetkisini görüştüklerini belirterek uluslararası anlaşmaların her zaman “tek ve bir uluslararası temsiliyet ilkesine saygıyla olması gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Gazete Anastasiadis’in, Rum halkının ve siyasilerinin de meclisin de bilgilendirilmediği yakınmalarına son vermek için önümüzdeki günlerde Rum Ulusal Konseyi’ni, medyayı ve Rum meclisini bilgilendireceğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis (Rum Ulusal Konseyi’ne) “daha önce bildirmediğim radikal bir gelişme veya müzakere başlıklarından biriyle ilgili kritik bir görüşme olsa Konsey’i toplamakta tereddüt etmezdim” dedi, yapacağı bilgilendirmenin yakınmalara son vermek için olacağını anlattı.

RUM ULUSAL KONSEYİ, MECLİSİ VE RUM HALKINI BİLGİLENDİRİLECEK

Gazete, Anastasiadis’in Rum Ulusal Konseyi’ni Davos dönüşünde, meclisi 11 Ocak’ta kapalı oturumda bilgilendireceğini, halkı bilgilendirmek için de basın toplantısı düzenleyeceğini haberine ekledi.

Politis “Toprak Başlığının İlkelerine Girdiler… Dün Bütün Başlıklara İlişkin Görüşme ve Usul” başlıklı haberinde, edindiği bilgilere dayanarak liderlerin dünkü görüşmesinde bütün başlıklar ve özellikle Toprak başlığının müzakere usulü, temel ilkeleri ve tarafların kriterlerinin ele alındığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde dünkü görüşmeyi “çok faydalı bir görüşme” diye niteledi;  hangi yeni konuların açıldığı sorulduğunda,  “Toprağı da görüştük, somut (noktalara) girmeden, toprak düzenlemelerinin tabi olacağı temel kriterleri ele aldık. Mülkiyette havada kalan bazı konuları görüştük, elbette Yönetim başlığındaki -her zaman tek ve bir uluslararası temsiliyet ilkesine uygun olması gereken- uluslararası anlaşma yapma yetkisini görüştük”  dedi.

Davos’la ilgili soruya karşılık “Davos devlet başkanları toplantısı değil ekonomik bir forumdur.  Bazı devlet veya hükümet başkanlarının da katıldığı işadamları toplantısıdır. Dolayısıyla bazıların zannettiği gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı’nın Kıbrıslı Türk liderle birlikte katılmasının yanlış görüntü vereceği endişesinin gerçekle hiçbir alakası yoktur” ifadesini kullandı.
Anastaiadis “DİSİ,  genel seçim çalışmalarını ertelemesini haklı gösterecek fazladan bir şeyler mi biliyor” sorusuna karşılık da “Hayır” dedi ve bilgilendirme yapılmadığı yakınmalarına son vermek için “Ulusal Konsey’i, meclisi ve halkı önümüzdeki günlerde bilgilendireceğim” dedi.

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