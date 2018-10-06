Toprağa Gömülü Patlayıcı

KKTC’DEN TÜTÜN ÜRÜNLERİNE CEZA

Rum polisi, Limasol-Baf yolu üzerinde bir ağacın altında gömülü TNT tipi patlayıcı madde ele geçirdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta vuku bulan çeşitli polisiye olaylara yer verdi.

Gazete haberinde, Rum polisinin aldığı bir ihbar sonucu, Limasol-Baf ana yolunda, “İpsona” köyü yakınlarındaki bir açık arazide, ağaç altına gömülü naylon poşet içerisinde, 670 gram ağırlığında TNT tipi patlayıcı ele geçirdiğini, incelemelerin sürdüğünü yazdı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum polisinin dün ve önceki gün “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısında gerçekleştirdiği kontrollerde iki ayrı olayda, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak tütün ve sigara geçirilme girişimini tespit ettiğini bildirdi.

Habere göre, önceki gün Metehan sınır kapısında Güney’e geçmek isteyen bir Kıbrıslı Türk’ün aracında yapılan kontrolde, 7 karton sigara ve bin 250 gram tütün ele geçirildi.

Sigara ve tütünlere el konulurken, söz konusu Kıbrıslı Türk’e 860 Euro para cezası, el konulan aracının iadesi için ise ayrıca 540 Euro ceza kesildi.

Gazete, dün yine Metehan sınır kapısında yapılan kontroller sırasında, Bulgaristan vatandaşı olan bir kişinin aracında 9 karton sigara ve 1000 gram tütün ele geçirildiğini, söz konusu şahsa toplamda 1400 Euro para cezası kesildiğini yazdı.

İNTERPOL TARAFINDAN ARANAN ÇETE YAKALANDI

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum polisinin, İnterpol’den aldığı bilgi doğrultusunda önceki gün Baf Havaalanı’nda Estonya uyruklu dört kişiyi tutukladığını bildirdi.

Gazete, söz konusu şahısların Baf Havaalanı’na gelişlerinin ardından Rum polisince durduruldukları, valizlerinde yapılan aramada 268 sahte kredi kartı, iki dizüstü bilgisayar ve üç cep telefonuna el konulduğunu belirtirken, şahıslar hakkında dolandırıcılık ve belge sahteleme suçlarından beş gün tutukluluk kararı verildiğini yazdı.