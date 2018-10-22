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Tokyo’da Güney Kıbrıs Büyükelçiliği Açılıyor

HRİSTODULİDİS TOKYO’DA 

Tokyo’da Güney Kıbrıs Büyükelçiliği Açılıyor

HRİSTODULİDİS TOKYO’DA 

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:23
Tokyo’da Güney Kıbrıs Büyükelçiliği Açılıyor
HRİSTODULİDİS TOKYO’DA 
Lefkoşa, 22 Ekim 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, dün Tokyo’ya gittiği belirtildi. 
Hristodulidis’in Japonyanın başkenti Tokyo’da yapacağı ziyaretlerin, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni ufuklar açacağı da ifade edildi.  
Fileleftheros gazetesi, ekonomik diplomasi ile Tokyo’da Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin açılmasının, iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilere yeni bir zemin kazandıracağını yazdı. 
Habere göre Hristodulidis, Tokyo temasları çerçevesinde Japonya Dışişleri Taro Kano ile bir araya gelecek ardından ise, AB-Japonya arasında, kısa bir süre önce imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve Güney Kıbrıs’ın Tokyo’da Büyükelçilik açması ışığında, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin de ele alınacağı Japon mevkidaşı ile çalışma yemeğine katılacak. 
Hristodulidis, Tokyo’da ayrıca Japonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kazuyuli Nakane, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ve Japonya Başbakanı’nın Özel Danışmanı  Kentaro Sonoura ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.
Hristodulidis ayrıca Japonya Parlamentosu “Japonya-Kıbrıs Dostluk Grubu”, Dış Ticaret Örgütü ve Japonya İş Federasyonu ile temaslarda bulunacak.
Hristodulidis,  Tokyo’daki  Waseda Üniversitesi’nde, “Kıbrıs-Japonya İlişkilerinde Yeni Dönem: Akdeniz’den Avrupa Bakışı” konulu etkinlikte ana konuşmacı olacak.
Gazete, Hristodulidis’in Tokyo’dan sonra Osaka’ya geçerek burada bölge yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştireceğini de yazdı.
(FK/HÖ)

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