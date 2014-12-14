Todd “Müzakerelelerde Hidrokarbonlara da Yer Bulunabilir”

“YÖNETİM, MÜLKİYET, GÜVENLİK VE TOPRAK HERKESİN AŞİNA OLDUĞU KONULAR. BAŞKA KONULARA DA GİRMEK MANTIKLI OLUR”

SEÇİM YAPILACAK OLMASI MÜZAKERELERİN DURMASI GEREKTİĞİ ANLAMINA GELMEZ

“BAŞLIKLARIN AÇILMASI TÜRKİYE’YE ÖDÜL DEĞİL MEYDAN OKUMA”

İngiliz Yüksek Komiseri Ric Todd “Kıbrıs’taki iki taraf arasındaki görüşmeler gündeminde hidrokarbonlara da bir yer bulunabilir” diyerek Yönetim, Mülkiyet, Güvenlik ve Toprak konularına herkesin aşina olduğunu, dolayısıyla her iki toplumunda çıkarına olacak diğer meselelere bakmanın mantıklı olacağını söyledi. Todd, yine de bu meselenin müzakerelerde yönetilmesinin iki tarafa kalmış olduğunu ekledi.

Todd’la yaptığı röportajı okurlarına “Hidrokarbonlar da Diyalog Gündeminde... İngiliz Yüksek Komiseri ‘Müzakereler En Kısa Zamanda, Olumlu Ortamda Yeniden Başlamalı” başlığıyla okurlarına aktaran Fileleftheros Yüksek Komiser’in, “Bizim söylediğimiz, müzakerelerin olumlu şekilde yeniden başlaması her iki tarafın da destekleyeceği, görüş birliğinden ortaya çıkacak bir formül olması gerektiğidir” sözünü öne çıkardı.

“YÖNETİM, MÜLKİYET, GÜVENLİK VE TOPRAK HERKESİN AŞİNA OLDUĞU KONULAR. BAŞKA KONULARA DA GİRMEK MANTIKLI OLUR”

Gazeteye göre Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün Kıbrıslıların ve bölgenin çıkarına olacağı konusunda herkesin hemfikir olduğuna işaret eden Todd “Kıbrıs’ın bulunduğu bölgeyi ve 40-50 mil doğusunda olanları görmezden gelemeyiz. Şu anda var olan fiili durum sürdürülebilir değildir. Çözüme ulaşılmasıyla birlikte Kıbrıslıların önemli mali menfaati olacağını biliyoruz, bu yapılan incelemelerden ortaya çıkıyor ve temas ettiğim işadamları da buna inanıyor. Doğal olarak hidrokarbon sektörü bir çözüme çok fazla yardımcı olacak” dedi.

Şu anda masada bulunan meselelerin en zorları olduğunu, yönetim, güvenlik, mülkiyet; bütün bunların bir şekilde çözümsüzlüğün semptomları olduğunu ve çözümle birlikte tamamının çözüleceği görüşünü ortaya koydu. Todd “Yönetim, mülkiyet, güvenlik ve toprak, herkesin bu konulara aşina olduğu düşünüldüğünde, toplumların menfaatine olacak başka konulara da girmek mantıklı olur” ifadesini kullandı.

SEÇİM YAPILACAK OLMASI MÜZAKERELERİN DURMASI GEREKTİĞİ ANLAMINA GELMEZ

KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi hatırlatılarak, müzakereler ocak ayında yeniden başlarsa mart ayına kadar çözüm için yeterli zaman olup olmadığı sorulan Todd müzakereler yeniden başlarsa olabildiğince çok ilerleme kaydedilmesi için yeterli zaman olduğu görüşünü ortaya koydu. KKTC’de seçim yapılacak olmasının, bütün prosedürün (müzakere) durması gerektiği anlamına gelmediğine işaret eden Todd “Sayın Eide’nin müzakerelerin nisan sonrasına kadar durdurulmasını kabul edeceğini zannetmiyorum, müzakerelerin devam etmemesi için herhangi bir sebep yok” dedi.

Todd’a Rumların Türkiye’ye tepkisini nasıl bulduğu da soruldu. Bunun üzerine “Kıbrıs’ın, yakınlığından dolayı büyük ve güçlü komşusu olacak, bu da Türkiye’dir. Dolayısıyla Kıbrıs ile Türkiye ve Kıbrıslılar ile Türkler arasındaki ilişkiler her zaman önemli olacak. Dünya’da, Kıbrıs kadar Türkiye’yle ilgilenen bir başka ülke daha var mı bilmem” dedi.

“BAŞLIKLARIN AÇILMASI TÜRKİYE’YE ÖDÜL DEĞİL MEYDAN OKUMA”

İngiliz Yüksek Komiseri’ne Türkiye’nin 23 v e 24 numaralı müzakere başlıklarının açılması konusu da soruldu. Müzakere başlıklarının açılmasının Rumların zannettiğinin aksine Türkiye’ye ödül değil meydan okuma olduğu görüşünü ortaya koyan Todd, bu görüşüne gerekçe olarak söz konusu başlıkların, Ankara’ndan yapması istenen iyileştirmeleri içeriyor olmasını gösterdi.