TMK’ya başvurular azalmakla birlikte devam ediyor

Rumların, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) yaptığı başvuruların, önceki yıllara oranla azalmakla birlikte devam ettiği kaydedildi.

Fileleftheros “’Komisyon’a Akış Sürekli” başlıklı haberinde TMK’nın kendi web sitesinde yayınladığı verileri aktardı.

Gazete, Rumların yoğunlukla KKTC’de kalan eski mallarını satmak maksatlı yaptığı başvuru sayısının bu yıl Ekim ayına kadar 90’a ulaştığı, faaliyette bulunduğu 12 yıl içerisinde Komisyon’a yapılan başvuruların yıllara ve aylara göre dağılımına ve bu süreç içerisinde toplam 300 milyon sterlin dağıttığına dair bilgilere yer verdi.

