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Timsah Parkı Ara Bölgeye Kurulacak

Ahna” (Düzce) bölgesine timsah parkı kurulması konusunda İsrailli yatırımcıların önerisinin sözde “Ahna” İhtiyar Heyeti tarafından oy çokluğuyla kabul edildiği, kararın kesinleşmesi durumunda parkın ara bölgede kurulacağı iddia edildi.

Timsah Parkı Ara Bölgeye Kurulacak

Ahna” (Düzce) bölgesine timsah parkı kurulması konusunda İsrailli yatırımcıların önerisinin sözde “Ahna” İhtiyar Heyeti tarafından oy çokluğuyla kabul edildiği, kararın kesinleşmesi durumunda parkın ara bölgede kurulacağı iddia edildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:57
Timsah Parkı Ara Bölgeye Kurulacak
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Ahna” (Düzce) bölgesine timsah parkı kurulması konusunda İsrailli yatırımcıların önerisinin sözde “Ahna” İhtiyar Heyeti tarafından oy çokluğuyla kabul edildiği, kararın kesinleşmesi durumunda parkın ara bölgede kurulacağı iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, İsrailli yatırımcıların bölgede timsah parkı kurulması konusunda girişimde bulunduklarını, sözde “Ahna” (Düzce) ihtiyar heyetinde yapılan oylamayla teklifin kabul edildiğini yazdı.
Konunun 27 Mayıs’ta, bölgedeki tüm ihtiyar heyetleriyle yapılacak ortak toplantıda yeniden ele alınacağını belirten gazete, 6 milyon Euro tutarındaki yatırımın “Dasaki Ahnas” köyünün ara bölgede bulunan “Ppolitsi” bölgesine kurulacağını yazdı.
Gazete, İsraillilerin daha önce de “Athienu” (Kiracıköy) ve “Psematismeno” (Yalancıköy) sakinlerine aynı teklifle gittiklerini ancak ret cevabı aldıklarını da vurguladı.
 

Son Güncelleme: 19.04.2018 11:12
Anahtar Kelimeler:
İsrailIhtiyarHeyetiAhnaPark
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