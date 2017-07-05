Tımmermans Ab Komiteler Kurulu’nu Bilgilendirdi

“İLERLEME KAYDEDİLDİ”

Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Franz Timmermans’ın, AB Komiteler Kurulu’nu, Crans- Montana’daki görüşmelerin ilk haftasının neticeleri konusunda bilgilendirdiği haber verildi.

Timmermans’ın, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Crans Montana’da gelişme halinde olan süreçte geçtiğimiz hafta hazır bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Timmermans’ın Komiteler Kurulu’nu “kaydedilen ilerleme ve devam eden çalışmalar hakkında” bilgilendirdiğini kaydetti.

Gazete, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas’ın, Timmermans’ın Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’i geçtiğimiz hafta Kıbrıs’la ilgili konferansta temsil ettiğini, aynı zamanda Komiteler Kurulu’nu “ilerleme kaydedildiği ayrıca çalışmaların devam ettiği konusunda bilgilendirdiğini” söylediğini aktardı.

Politis gazetesi ise “Biraz İyimserlikle…” başlıklı haberinde, Avrupa Birliği’ni Crans -Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs konferansında temsil eden Timmermans’ın, AB Komiteler Kurulu’na “çok ihtiyatlı iyimser bir atmosfer ilettiği” yorumunda bulundu.

Gazete, bugün İsviçre’ye dönmesi beklenen Timmermans’ın AB komiserlerine yönelik bilgilendirmesinin, kısa ve açıklayıcı olduğunu ekledi.