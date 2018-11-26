“tımes Of Israel” Gazetesine Göre Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya Ve İsrail Eastmed Konusunda Anlaştı



Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Rum basını, “Times Of Israel” gazetesinde yayımlanan, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve İsrail’in, EastMed boru hattının döşenmesi konusunda anlaşmaya vardığı haberine yer verdi.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “EastMed Boru Hattı’nın İnşasına İlişkin Kıbrıs-Yunanistan-İsrail-İtalya Anlaşması” başlığıyla verdi.

Gazete, söz konusu habere atıfta bulunarak boru hattının, Yahudi devletinin doğal gaz rezervlerini, üç ülkeyle bağlayacağını, bu çalışmanın ise 7 milyar doların üzerinde olacağının hesaplandığını yazdı.

Gazete boru hattı Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya yönelik doğal gaz tedariğinin yapılacağını belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Hadashot TV’nin yayımına dayanarak , EastMed, ile ilgili çalışmaların gelecek aylarda başlayacağını ve 5 yıl süreceğini de yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de Times of Israel gazetesinin haberine yer verdi .

Habere göre bir hükümet yetkilisi, Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RIK’e, konu hakkında yaptığı açıklamada, konuya müdahil ülkelerin, EastMed boru hattının döşenmesi konusundaki anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Aynı kaynak açıklamasında ayrıca anlaşmanın sağlandığı ilk günden itibaren, içeriğinin, Avrupa Komisyonu tarafından incelenmesi için 5 haftanın gerekeceğini ifade etti.

(FK/HÖ)

