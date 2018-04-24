Times Gazetesi’ne Göre Limasol “küçük Moskova” Oldu

İngiliz Times gazetesinde yer alan bir haberin, Güney Kıbrıs’taki yoğun Rus varlığına atıfta bulunduğu, gazetenin muhabirinin ise Limasol’a atıfta bulunarak, bundan “küçük Moskova” diye söz ettiği ifade edildi.
Gazete muhabirinin, Rusya’dan gelen turistler ve bölgedeki daimi Rus varlığından ötürü Limasol’dan “küçük Moskova” diye söz ettiğini yazan Alithia gazetesi, muhabire konuşan yerel bir dükkân sahibinin ise, müşterilerinin yüzde 90’ının Rus olduğunu söylediğini aktardı.
İngiliz Times gazetesinde yer alan bir haberin, Güney Kıbrıs’taki yoğun Rus varlığına atıfta bulunduğu, gazetenin muhabirinin ise Limasol’a atıfta bulunarak, bundan “küçük Moskova” diye söz ettiği ifade edildi.