Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13

Ticari Denge 2 Milyar Euro Açık Verdi

Avrupa İstatistik Dairesi, Güney Kıbrıs’ın ticari dengesinin 2017’de 2 milyar Euro açık verdiğini açıkladı.

Ticari Denge 2 Milyar Euro Açık Verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

TURİZM GELİRİ NİSAN’DA, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 37,5 ARTTI

Lefkoşa, 15 Temmuz 17 (.): Avrupa İstatistik Dairesi, Güney Kıbrıs’ın ticari dengesinin 2017’de 2 milyar Euro açık verdiğini açıkladı.

Alithia’nın haberine göre, Güney Kıbrıs’ın geçen yılın (2016) ilk beş ayında 1 milyar 700 milyon Euro olan ticari denge açığı bu yılın ilk beş ayında 2 milyar Euro’ya yükseldi, ihracatı da geçen yıla oranla yüzde 16 düştü.

Aynı gazete Rum İstatistik Dairesi verilerini kaynak göstererek, Nisan 2017’de turizmden elde edilen gelirin 2016’nın aynı ayına göre yüzde 37,5 artış göstererek 189 milyon 600 bin Euro’ya ulaştığını (geçen yılın aynı ayındaki turizm geliri 137 milyon 900 bin Euro) bildirdi.

(ŞA/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizcilik Müsteşarlığı Kurulmasına Rum Meclisinden Onay Denizcilik Müsteşarlığı Kurulmasına Rum Meclisinden...
Larnaka Havalimanı’nda 15 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi Larnaka Havalimanı’nda 15 Kilo Hint Keneviri Ele...
Rum Siyasi Partileri 15 Temmuz Yunan Darbesinin Yıldönümünü Kınayan Açıklamalar Yaptı Rum Siyasi Partileri 15 Temmuz Yunan Darbesinin Yıldönümünü...
Yunanistan’dan Gönderilen “gizli Dosyalar”… Yunanistan’dan Gönderilen “gizli Dosyalar”…
“Eide İçin Önleyici Hareketler” “Eide İçin Önleyici Hareketler”
Politis:“Türkiye’nin Bölgedeki Varlığı Yasadışı Değil” Politis:“Türkiye’nin Bölgedeki Varlığı Yasadışı...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Denizcilik Müsteşarlığı Kurulmasına Rum...
Rum Meclisinin, Rum kesiminde Denizcilik Müsteşarlığı kurulmasına ilişkin yasa tasarısını, dün oybirliğiyle...

Haberi Oku