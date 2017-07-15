Ticari Denge 2 Milyar Euro Açık Verdi

TURİZM GELİRİ NİSAN’DA, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 37,5 ARTTI

Lefkoşa, 15 Temmuz 17 (.): Avrupa İstatistik Dairesi, Güney Kıbrıs’ın ticari dengesinin 2017’de 2 milyar Euro açık verdiğini açıkladı.

Alithia’nın haberine göre, Güney Kıbrıs’ın geçen yılın (2016) ilk beş ayında 1 milyar 700 milyon Euro olan ticari denge açığı bu yılın ilk beş ayında 2 milyar Euro’ya yükseldi, ihracatı da geçen yıla oranla yüzde 16 düştü.

Aynı gazete Rum İstatistik Dairesi verilerini kaynak göstererek, Nisan 2017’de turizmden elde edilen gelirin 2016’nın aynı ayına göre yüzde 37,5 artış göstererek 189 milyon 600 bin Euro’ya ulaştığını (geçen yılın aynı ayındaki turizm geliri 137 milyon 900 bin Euro) bildirdi.

(ŞA/ŞEB)