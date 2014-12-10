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Ticari Denge Açığı 9 Ayda 2 Milyon 787 Bin Euro

Rum İstatistik Dairesi Ocak-Eylül döneminde 2 milyon 787 bin Euro ticari denge açığı saptadı.

Ticari Denge Açığı 9 Ayda 2 Milyon 787 Bin Euro

Rum İstatistik Dairesi Ocak-Eylül döneminde 2 milyon 787 bin Euro ticari denge açığı saptadı.

10 Aralık 2014 Çarşamba 11:15
Ticari Denge Açığı 9 Ayda 2 Milyon 787 Bin Euro
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 Rum İstatistik Dairesi Ocak-Eylül döneminde 2 milyon 787 bin Euro ticari denge açığı saptadı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İstatistik Dairesi tarafından dün açıklanan rapora göre bir önceki yılın aynı dönemindeki ticari denge açığının 3 milyon 374 bin 600 Euro olduğunu yazdılar.

Daire tarafından hazırlanan rapora göre 2014’ün üçüncü çeyreğinde de (13’üncü üç aylık dönem) Rum ekonomisinde resesyon kaydedildi. Raporda ekonomideki daralmanın 2013’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 5,0 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 1,7’ye gerilediği, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) hesaplamalarının mevsimlik dalgalanmalara ve iş günlerine göre revize edilmesinden sonra kalkınma hızı tahmininin yüzde (eksi/-) 18 olduğu belirtildi.

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