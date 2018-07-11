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Ticaret Mahkemeleri kuruluyor

Rum Adalet Bakanlığı, 2 milyon Euro ve üzeri miktarlardaki anlaşmazlıkları ele alacak Ticaret Mahkemeler kurulması çalışmalarını tamamladı.

Ticaret Mahkemeleri kuruluyor

Rum Adalet Bakanlığı, 2 milyon Euro ve üzeri miktarlardaki anlaşmazlıkları ele alacak Ticaret Mahkemeler kurulması çalışmalarını tamamladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:48
Ticaret Mahkemeleri kuruluyor

Rum Adalet Bakanlığı, 2 milyon Euro ve üzeri miktarlardaki anlaşmazlıkları ele alacak Ticaret Mahkemeler kurulması çalışmalarını tamamladı.
Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’nın, yerel ve uluslararası ticaret anlaşmazlıklarını ele alacak Ticaret Mahkemelerinin kurulması çalışmalarını tamamladığını yazdı.
Gazeteye açıklamada bulunan Rum Adalet Bakanı Yonas Nikolau, ticari mal ve arazi alım satımı, kara, hava ve denizden mal taşımacılığı, doğalgaz ve petrol taşımacılığı, sigorta konuları, bankalara ait konular, patent konuları ve gemi mülkiyeti gibi ticari konulardaki anlaşmazlıkların kurulacak söz konusu mahkemede ele alınacağını belirtti.
Nikolau, beş yargıçtan oluşacak ve Güney Lefkoşa, Limasol ve Baf’ta konuşlanacak mahkemelerin ilk aşamada 5 milyon Euro ve üstü, davaların azalması sonrasında ise 2 milyon Euro ve üstü miktarlardaki davaları ele alacaklarını ifade etti.
Gazete, bu tip davaların bugüne kadar, İrlanda ve Malta başta olmak üzere yurt dışındaki mahkemelerin yetkilendirilmesiyle görüldüğünü belirterek, Rum Hukuk Dairesi’nin ticaret mahkemesinin kurulmasına ilişkin yasa hakkındaki incelemesini önümüzdeki günlerde tamamlamasının beklendiğini de vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 11.07.2018 11:52
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