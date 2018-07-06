Theoharus Kocias’ın Açıklamasına Tepki Gösterdi



Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, taraflar Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir konferansa gitmeden önce Türkiye ile garantiler ve güvenlik konusunda bir anlaşma olması gerektiğine dair açıklamasına sert tepki gösterdi.



Alithia gazetesinin haberine göre Theoharus, Kocias’ın, İngiltere’nin rolüne, yani çözümün ardından egemen askeri üslerin aynı rejim altında kalmasına kesin gözüyle baktığını savunarak, bu nedenden dolayı İngiltere’yi konuya müdahil etmediğini iddia etti.



Kocias’ın planlamalarında “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin tamamen eksik olduğunu savunan Theoharus, “taraflar” sözcüğünü de eleştirerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni sessizce ortadan mı kaldırdık?” sorusunu sordu.



Sözlerinin devamında “Tezimiz nettir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığı olmadan herhangi bir tartışma ya da anlaşma olmaz” diyen Theoharus, tüm orduların ve garanti haklarının derhal ve tamamen kaldırılması gerektiğini de belirtti.



