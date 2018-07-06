banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98618
ALTIN
185.792
DOLAR
4.6012
STERLİN
6.0922
EURO
5.3854
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Gazimağusa’da 32 yaşındaki kişi ölü bulundu
GAZİMAĞUSA'DA ÖLÜM
Bakan hanım uyuyor mu?
BAKAN HANIM UYUYOR MU?
4 Köye Yarın 5 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek!
4 Köye Yarın 5 Saat...
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Theoharus Kocias’ın Açıklamasına Tepki Gösterdi

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, taraflar Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir konferansa gitmeden önce Türkiye ile garantiler ve güvenlik konusunda bir anlaşma olması gerektiğine dair açıklamasına sert tepki gösterdi.

Theoharus Kocias’ın Açıklamasına Tepki Gösterdi

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, taraflar Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir konferansa gitmeden önce Türkiye ile garantiler ve güvenlik konusunda bir anlaşma olması gerektiğine dair açıklamasına sert tepki gösterdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 08:39
Theoharus Kocias’ın Açıklamasına Tepki Gösterdi


 Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, taraflar Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni bir konferansa gitmeden önce Türkiye ile garantiler ve güvenlik konusunda bir anlaşma olması gerektiğine dair açıklamasına sert tepki gösterdi.

Alithia gazetesinin haberine göre Theoharus, Kocias’ın, İngiltere’nin rolüne, yani çözümün ardından egemen askeri üslerin aynı rejim altında kalmasına kesin gözüyle baktığını savunarak, bu nedenden dolayı İngiltere’yi konuya müdahil etmediğini iddia etti.

Kocias’ın planlamalarında “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin tamamen eksik olduğunu savunan Theoharus, “taraflar” sözcüğünü de eleştirerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni sessizce ortadan mı kaldırdık?” sorusunu sordu.

Sözlerinin devamında “Tezimiz nettir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığı olmadan herhangi bir tartışma ya da anlaşma olmaz” diyen Theoharus, tüm orduların ve garanti haklarının derhal ve tamamen kaldırılması gerektiğini de belirtti.

 

banner288
Son Güncelleme: 06.07.2018 11:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da 2 ayrı yerde yangın
Limasol’da 2 ayrı yerde yangın
İnşaattan demir çalındı
İnşaattan demir çalındı
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin temasları
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin temasları
Spehar: “Müzakerelerin ne zaman yeniden başlayacağı Lute’nin temaslarından sonra belli olacak”
Spehar: “Müzakerelerin ne zaman yeniden başlayacağı Lute’nin temaslarından sonra belli olacak”
Başpiskopos Taburcu Oldu
Başpiskopos Taburcu Oldu
Rum oyuncu böbreğini satışa çıkardı
Rum oyuncu böbreğini satışa çıkardı
Pile’deki Arkeolojik Kazılarda Helenistik Döneme Ait Duvar Bulundu
Pile’deki Arkeolojik Kazılarda Helenistik Döneme Ait Duvar Bulundu
Anastasiadis “Normal Bir Devlet” Arzuluyor...
Anastasiadis “Normal Bir Devlet” Arzuluyor...
Larnaka Belediyesi Genel Sekreteri Tutuklandı
Larnaka Belediyesi Genel Sekreteri Tutuklandı
Güney Kıbrıs İle Seyşeller Arasında İleri İşbirliği Arayışı
Güney Kıbrıs İle Seyşeller Arasında İleri İşbirliği Arayışı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim