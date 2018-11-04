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Theoharus: “Duyduklarımız İki devletli çözüme yönelik”

Theoharus: “Duyduklarımız İki devletli çözüme yönelik”

04 Kasım 2018 Pazar 11:24
Theoharus: “Duyduklarımız İki devletli çözüme yönelik”

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, gerek Ulusal Konsey’de söylenenlerin, gerekse Türk yetkililerin açıklamalarının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in söyledikleri ve basına sızan bilgilerin, hep iki devletli çözüme yönelik unsurlar olduğunu iddia etti.
Kathimerini gazetesine söyleşi veren Theoharus, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in fikirlerinin, yeni fikirler olmadığını kaydederken, Anastasiadis’in, desantralize federasyonla ilgili 2010 yılında Ulusal Konsey’e öneri sunduğunu anımsattı.
Theoharus, 1974’te yaşanan olayların meydana getirdiği oldubittilerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve kendisinin, insan hakları sözleşmesine, uluslararası hukuka, AB normlarına ve Lizbon Anlaşması’na dayalı bir çözüm istediğini dile getirdi.
Habere göre Theoharus, Avrupa Parlamentosu milletvekilliğine yeniden aday olacağını da kaydetti.
Theoharus ayrıca, bugünkü olgularla Rum Yönetimi’nin enerji planlarının tamamlanmasının olanaksız olduğunu ifade etti.
Bu arada, eski milletvekillerinden Nikos Kutsu da Simerini gazetesine verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununda federal çözümün olanaksız olduğunu söyledi.
Kutsu, iki toplumlu ve iki kesimli federasyonun, çatışmalara yol açabileceğini iddia ederek, halkın gerçek federasyon ile iki toplumlu ve iki kesimli federasyonun farkını bilmediğini; kimsenin bunu hiçbir zaman halka açıklamadığını belirtti.
 

Son Güncelleme: 04.11.2018 15:16
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