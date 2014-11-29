Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

The Economıst’in Son Sayısında Kıbrıs’ta İki Devleti Savunan Makale

The Economist dergisinin yeni sayısında Kıbrıs sorunuyla ilgili “Kontrol Dışı mı Yoksa Çözüm İmkansız mı” başlığıyla iki devletliliği savunan bir makale yayımlandı.

The Economıst’in Son Sayısında Kıbrıs’ta İki Devleti Savunan Makale

The Economist dergisinin yeni sayısında Kıbrıs sorunuyla ilgili “Kontrol Dışı mı Yoksa Çözüm İmkansız mı” başlığıyla iki devletliliği savunan bir makale yayımlandı.

29 Kasım 2014 Cumartesi 10:06
The Economıst’in Son Sayısında Kıbrıs’ta İki Devleti Savunan Makale
banner238

The Economist dergisinin yeni sayısında Kıbrıs sorunuyla ilgili “Kontrol Dışı mı Yoksa Çözüm İmkansız mı” başlığıyla iki devletliliği savunan bir makale yayımlandı.

Fileleftheros “İki Ayrı Devlet Çözümü Yeniden Perde Önünde... Economist Dergisinde Kıbrıs Sorunuyla İlgili Makale” başlıklı haberinde, makalenin spotunda “sorunun çözüm ümitlerinin gerçekçi görünmemeye başladığı” yorumu yapıldığını yazdı.

Gazeteye göre makalede “AB ülkeleri Gürcistan, Moldavya ve Ukrayna’da soğuk çatışmalar yarattığı için Rusya’yı şiddetle eleştirirken, ‘tanınmamış bir Kuzey Kıbrıs Türk (Cumhuriyeti) bulunan bir üye- ülke olan kendi meseleleri olan Kıbrıs konusunda çok suskun” ifadesine yer veriliyor.

Makalede Annan planını desteklediğine vurgu yapılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis hakkında, “Bir çözüm bulunmamasının maliyetini çok iyi biliyor. Lefkoşa’daki Başkanlık Köşkü’nün bahçesinden Beşparmaklar’da boyanmış ‘Türk Bayrağını’ görebilir’” ifadesi kullanıldı.

Economist’in iki gelişmenin müzakerelere ivme katması gerektiği görüşünü ortaya koyduğuna işaret eden gazete, görüşlerin şöyle aktarıldığını yazdı:

“Biri, Kıbrıs’ın ekonomik sıkıntılarıdır. Ekonominin yükselişe geçtiği şu anda bile çözümün menfaatlerini çekici kılıyor. Geçen Mayıs ayına ait analize atıfta bulunan makale çözümün ortalama gelire 12 bin Euro ekleyerek GSYİH’yi yüzde 2,8 artırabileceğini belirtiyor. Bütün bunlar ikinci önemli gelişmeden, yani Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları bulunmasından önce geliyor. Ancak gaz şu anda sadece yeni bir engel oluyor.’ Makalede Türk gemisi Barbaros’un faaliyetlerinden ve Anastasiadis’in, müzakerelere katılımını askıya alma kararından söz ediliyor.

‘Alternatif var mı’ sorusuna da yanıt aranan makalede International Crisis Group’un AB içerisinde iki ayrı devlet önerisini ve Akademisyen LSE James Ker-Linstey himayesinde hazırlanan yeni bir kitapta yer alan görüşlere yer veriliyor. Kitaba katkı yaparak kendi değerlendirmelerinde bulunanlardan çoğu çözüm perspektifinden kuşku belirtiyor, çoğu da, çok daha gevşek federasyon ve hatta taksimi bile tercih ediyor.

Makalede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin; ‘federasyon en iyi çözüm olsa da hiçbir çözüm kötü değildir’ sözüne işaret edilerek farklı bir şey denenmek istenebileceği ima edilerek şu ifadeler kullanılıyor:

‘Taksim “sınırları” yeniden açacak, daha çok mal ve (Maraş da dahil) toprağın Kıbrıslı Rumlara iadesine olanak tanıyacak ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası izolasyonuna son verecek. Son müzakereler başarısızsa belki bunun zamanı gelmiştir.”

Haberi Simerini, Alithia ve Haravgi de “‘Economist’ Müzakereler Başarısızsa Taksimden Söz Ediyor” ortak başlığıyla okurlarına aktardı.

Anahtar Kelimeler:
The Economist Dergisinin Yeni Sayısında Kıbrıs Sorunuyla Ilgili “Kontrol Dışı Mı Yoksa Çözüm İmkansız Mı” Başlığıyla Iki Devletliliği Savunan Bir Makale Yayımlandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim