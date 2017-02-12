Güney Kıbrıs:
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12 Şubat 2017 Pazar 09:24

Teoharus Başkanlık İçin Aday

Teoharus Başkanlık İçin Aday
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 Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Teoharus, bugünkü şartların devam etmesi durumunda Rum Başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde Teoharus özetle, bugünkü şartların devam etmesi durumunda Rum başkanlık seçimlerinde aday olacağını belirtirken Kıbrıs sorununa ilişkin de açıklamada bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu politikasını eleştiren Teoharus, iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümünün “ırkçı bir çözüm olacağı” iddiasında bulundu.

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