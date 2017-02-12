Teoharus Başkanlık İçin Aday

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu politikasını eleştiren Teoharus, iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümünün “ırkçı bir çözüm olacağı” iddiasında bulundu.

Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde Teoharus özetle, bugünkü şartların devam etmesi durumunda Rum başkanlık seçimlerinde aday olacağını belirtirken Kıbrıs sorununa ilişkin de açıklamada bulundu.