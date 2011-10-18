Temizlik maddeleri tehlike saçıyor!

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mustafa Öztürk, temizlik maddeleri zehirlenmelerinin çoğunlukla okul öncesi çocuklarda ve evde görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Öztürk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisine başvuran çocukların yaklaşık yüzde 6'sını zehirlenme olaylarının oluşturduğunu ve zehirlenmelerin yüzde 90'ının evde gerçekleştiğini kaydetti.

Prof. Dr. Öztürk, şöyle dedi: "Sağlıklı çocuklar aslında çok basit bazı önlemlerin alınmaması veya ihmaller nedeniyle zehirlenerek ölmektedir. Evde bulunan bazı ilaçlar, çamaşır suyu ve deterjanlar, tarım ilaçları, tiner, boya, naftalin, lavabo açıcı veya parlatıcı temizlik maddeleri gibi kimyasallar en sık rastlanan zehirlenme nedenleridir. Evde çocuklar zehirlenmeye yol açan maddeleri ağız, solunum yoluyla ya da deri teması ile almaktadır. Yakın zamanda hastanemizde 2 çocuk evde annelerinin kullandığı temizlik maddesini içtikleri için kaybedilmiştir.

Evde kullanılan bazı temizlik maddelerinin çok küçük miktarlarda alınması bile çocukları dakika veya saatler içinde ölüme götürebilmektedir. Anne-baba ve bakım veren kişilerin çocuk için güvenli ortam oluşturmaları bu tür ölüm ve sakatlıklardan korunmanın en önemli yoludur." Zehirlenmeye karşı alınacak önlemler Zehirlenme durumunda çocuğa yapılacak ilk müdahalenin nasıl olacağının iyi bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Prof.Dr. Öztürk, zehirlenmelere karşı alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: "Temizlik maddeleri, deterjanlar, çamaşır suyu gibi maddeler ve ilaçlar çocukların ulaşamayacağı yüksek ve kilitli dolaplarda saklanmalıdır.

Dolap ve çekmecelerde özel güvenlik mandalı olmalı. Temizlik maddeleri ve kimyasallar kesinlikle bardak veya pet şişelere konulmamalı, kendi kutularında saklanmalı. Bu tür kimyasal madde ve ilaçların çocukların kolayca açamayacağı güvenli kapakları olmalıdır. Kutuların üzerindeki uyarılar dikkatle okunmalı ve bu kurallara mutlaka uyulmalı. Çocuklar erişkinlerin davranışlarını taklit etme eğiliminde oldukları için çocukların önünde ilaç içilmemeli. Çocuklara ilaç verirken 'şeker' olarak tarif edilmemelidir. Aksi halde ilaçları kolaylıkla yiyebilirler. Evde bulunan bitkilerin özellikleri ve zehirli olup olmadıkları araştırılmalı, bazı bitkilerin yenilmesi tehlikeli olacağı için bunlar evden uzaklaştırılmalı. Evde temizlik, boya-badana yaparken çok dikkatli olunmalıdır.

Deterjanlar, boya, tiner, çamaşır suyu gibi maddeler kullanıldıktan hemen sonra kapatılarak tekrar dolaba yerleştirilmelidir. Çocukların bu kova veya leğenlerden mutlaka uzak tutulmalı. Bu tür temizlik maddeleri kullanıldığında ortamın uygun şekilde havalandırılması sağlanmalı. Zehirlenme durumunda ne yapılmalı? Zehirlenme durumunda nasıl müdahale edilmesi gerektiği bilinmeli. Yerel Zehir Danışma Merkezi'nin telefon numaraları kaydedilmelidir. Soğukkanlı olunmalı, bu merkezlerden hemen bilgi alınmalı veya hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Bazı maddelerin alımından sonra çocuğun kusturulmaması gerektiği için zehir danışma merkezleri veya hekim önermediği sürece çocuk kusturulmamalıdır. Sağlık kuruluşuna giderken ilacın ya da temizlik/kimyasal madde kutusunun da mutlaka götürülmesi gerektiği unutulmamalı. Zehirlenmeye yol açan madde veya ilaç biliniyorsa tedavisi daha erken başlatılabilir. Bazı vakalarda aile zehirlenme etkenini gösteremediği ya da bilemediği için tedavide gecikmeler olmaktadır. Çocuklarımızın bu şekilde basit ve önlenebilir nedenlerden ölmesine engel olmak için onlara güvenli bir ortam oluşturalım ve almamız gereken tedbirlere mutlaka uyalım."