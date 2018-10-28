Teknik Komitelerin Faaliyetleri Geriledi

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : İki toplumun yeniden yakınlaşmasını sağlama ve iletişim kanalı olarak görev yapma hedefiyle kurulan iki toplumlu teknik komitelerin faaliyetlerinin gerilediği bildirildi.



Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son raporunda da teknik komitelerin faaliyetlerine atıfta bulunulduğunu ve UNDP ile AB’dan ödenek alan Kültürel Miras Teknik Komitesi dışındaki komitelerin faaliyetlerinde durağanlık yaşandığını yazdı.



Gazete, teknik komitelerin bazı durumlarda çeşitli saldırılara maruz kaldığını kaydederken, Kültür Teknik Komitesi’nin Salamis Antik Tiyatro’da gösterimi çerçevesinde yaşanan olayları örnek göstererek, bu olaylardan sonra komitenin herhangi yeni bir adım atmadığını belirtti.



Eğitim Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Mihalinos Zembilas, Guterres’in raporundaki 29 paragraftan birinin Eğitim Teknik Komitesi’ne ayrıldığına işaret ett, ve komitenin çalışmalarının son 2 yılda üçüncü kez gündeme geldiğini belirterek, “Imagine” programından bahsetti.



Habere göre Zembilas, Kıbrıs Türk toplumunda Yunan dili öğretmenlerinin, Rum toplumunda eğitim sistemine Türkçe öğretmenlerinin daha fazla dahil edilmesi için çeşitli tedbirler çerçevesinde çaba gösterildiğini söyledi.



(GE/FEZ)

