Teke Otu ‘İktidar’ Kaynağı

Hipertansif hastalarda, en erken bulgulardan biri cinsel fonksiyon bozukluklarıdır. Hastaların utanma nedeniyle sorunu söyleyememeleri, doktorun da çoğu zaman önemsememesiyle farkına varılmaz ve tedavi şansı da kaybolur. Hipertansif hastaların yüzde 68’inde görülen bu durum oldukça büyük sorunlar yaratmaktadır.

Temel mekanizma hipertansiyon hastalığında endontelin bozulmasıdır. Endontel bütün damarların iç yüzünü kaplayan, damarların kasılmasını ve gevşemesini sağlayan, damarda pıhtılaşmayı önleyen, kan akımını düzenleyen çok önemli bir yapıdır. Erkek cinsel organı da damar zengini bir organdır ve arterlerinde endotel, düz kas hücreleri yoğundur.

Erkeklerde Yüksek Tansiyon Cinsel İsteksizliğe Sebep

Erkek cinsel organındaki hipertansiyona bağlı erken damar bozukluğu cinsel bozukluğa yol açacar. Yüksek tansiyon nedeniyle ortaya çıkan bu sorunu ve yüksek tansiyonun yarattığı diğer sorunları gidermek için kullanmak zorunda kaldığımız tansiyon ilaçları da bir paradoks yaratmaktadırlar. Çünkü tansiyon düşürücü ilaçların hemen hepsinin prospektüslerinde cinsel yetersizlik yapabileceği yazıyor. Yapılan pek çok klinik deneyde bu konuda yapılan çalışmalar tansiyon ilaçlarının sertleşme sorunu yaratabileceğini gösteriyor. Pek çok şeyde olduğu gibi bunun da çaresi doğada saklı. İcariin içeriği bu sorun için önemli bir çözüm sunuyor. İcariin içeriğinin cinsel libidoyu güçlendirmeye, yorgunluğun giderilmesine, zindeliğin arttırılmasına ve strese yola açan kortizol hormonunu dengelediği, enerjiyi arttırarak cinsel libidoyu güçlendirdiği bilimsel araştırmalarda belirtilmiştir. Epimedium Brevicorum (teke otu) içerdiği İcariin maddesi ile iktidarsızlığın giderilmesine yardımcı olur.

Epimedium Brevicorum enerji ve fiziksel gücü arttırıcı özellikleri geleneksel Çin ve Japonya tıbbında binlerce yıldır yaygın olarak kullanılmak olan bitkisel bir ilaçtır.Epimedium bitkisi günümüzde, özünde testosteron etkisinin bulunması nedeniyle, cinsel arzuyu arttırmasıyla bilinir. Uzakdoğu da ki kullanımından sonra günümüzün en ünlü doktorları da bu bitkinin cinsel güdüyü güçlendirmek, cinsel arzuyu geri kazanmak için kullanılabileceğini onaylıyor. Bilimsel olarak, teke otu yaprağının testosteronu serbest bıraktığı, böylece dayanıklılık ve cinsel gücün arttığı belirlendi.

Epimedium Brevicorum bitkisi tıbbi olarak böbrek, eklem ve karaciğer bozukluklarında kullanılmakla birlikte en çok afrodizyak özelliği ve iktidarsızlığa çözüm olarak kullanılmaktadır. Teke otunun testosteron gibi erkeklerde cinsel aktiviteyi ve sperm üretimini arttırdığı ve cinsel isteği tetikleyerek çoğalttığı belirtilmektedir. Kadınlarda ise cinsel libidoyu arttırdığı bildirilmekte, dolayısıyla teke Epimedium Brevicorum‘un düzenli kullanımının sporda ve yatak odasında daha yüksek performansı destekliyor.