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Tc Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması Rum Basınında

NEOFİTU “AMERİKALILAR TURİSTİK MAKSATLA GELMEDİ”

Tc Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması Rum Basınında

NEOFİTU “AMERİKALILAR TURİSTİK MAKSATLA GELMEDİ”

05 Ekim 2018 Cuma 08:35
Tc Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması Rum Basınında

NEOFİTU “AMERİKALILAR TURİSTİK MAKSATLA GELMEDİ”

Lefkoşa, 5 Ekim 18 (.): TC Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında izinsiz hidrokarbon arama faaliyetinde bulunmasına fırsat vermeyeceği açıklaması Rum basınında yer buldu.

Politis, TC Dışişleri Bakanlığı açıklamasını “7 İçin Tehdit Ediyor… Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ve Şirketlere Sert Türk Açıklaması… Türkler, 6’ncı Parselde Olduğu Gibi, 7’nci Parselde de Kıta Sahanlığı İhlali ve Kıbrıslı Türklerin Haklarının İhlali Konusu Gündeme Getiriyor ” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum Yönetimi, TC Dışişleri Bakanlığı açıklamasını “benzer durumlarda yapılan diğer açıklamalarından, özellikle de 6’ncı parselin ruhsatlandırılmasının ardından yaptığı açıklamadan bir farkı olmadığı” şeklinde değerlendirdi.

Alithia “Türk Dışişleri Bakanlığı… 7’nci Parselde Aramaya Müsaade Etmeyeceği Tehdidi” başlığıyla aktardığı haberinde, Sözcü Prodromos Prodromu’nun Türk Dışişleri’nin açıklaması sorulduğunda “yoruma gerek yok” dediğini yazdı.

Habere göre, Prodromu,  Rum Yönetimi’nin “enerji programını, uluslararası hukuk tahtında ve şirketlerle işbirliği içerisinde normal şekilde ileri götürdüğünü”  öne sürdü.

“ENI’YE YAPTIĞINI EXXON’A YAPMAYA CESARET EDECEĞİNİ SANMIYORUM”

Fileleftheros da DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dünkü açıklamasında, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği MEB ve enerji konularına da değindiğini yazdı.

Habere göre, Neofitu, “Amerikalılar turistik maksatla gelmedi. Exxon Mobil’in programı gerçekleşecek. Sondaj olacak. Türkiye’nin, İtalyan ENI şirketine yaptığını Amerikan Exxon Mobil’e de yapmaya cesaret edeceğini değerlendirmiyorum” dedi.

Haravgi haberi “7’nci Parselde Ruhsatlandırma Konusunda Türk Tehditleri… Türk Dışişleri Bakanlığı: Hidrokarbon Faaliyetlerine Müsaade Etmeyeceğiz” başlık ve spotlarını kullandı.

(ŞA/FEZ)

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