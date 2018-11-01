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Tatar’ın UBP Başkanı olması Rum gazetelerinde

Tatar’ın UBP Başkanı olması Rum gazetelerinde

01 Kasım 2018 Perşembe 08:28
Tatar’ın UBP Başkanı olması Rum gazetelerinde

Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı olması, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Haber Fileleftheros gazetesinde “Tatar Eroğlu’nun Dualarıyla UBP’de - İşgal Altındaki Bölgelerde Özersay’la İşbirliği Görüyorlar” başlığıyla yer alırken; Tatar’ın Havadis gazetesine verdiği demeç Alithia’da “Ersin Tatar Resmen UBP Başkanı”, Politis’te ise “Hükümet Özlemleri” başlıklarıyla yer buldu.

 

Son Güncelleme: 01.11.2018 12:37
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