Tatar’ın UBP Başkanı olması Rum gazetelerinde

Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı olması, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.



Haber Fileleftheros gazetesinde “Tatar Eroğlu’nun Dualarıyla UBP’de - İşgal Altındaki Bölgelerde Özersay’la İşbirliği Görüyorlar” başlığıyla yer alırken; Tatar’ın Havadis gazetesine verdiği demeç Alithia’da “Ersin Tatar Resmen UBP Başkanı”, Politis’te ise “Hükümet Özlemleri” başlıklarıyla yer buldu.



