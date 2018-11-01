Tatar’ın UBP Başkanı olması Rum gazetelerinde

Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı olması, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.
Haber Fileleftheros gazetesinde “Tatar Eroğlu’nun Dualarıyla UBP’de - İşgal Altındaki Bölgelerde Özersay’la İşbirliği Görüyorlar” başlığıyla yer alırken; Tatar’ın Havadis gazetesine verdiği demeç Alithia’da “Ersin Tatar Resmen UBP Başkanı”, Politis’te ise “Hükümet Özlemleri” başlıklarıyla yer buldu.
Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı olması, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.