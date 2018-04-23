Lefkoşa, 23 Nisan 18 : Rum kesiminde bir göçmeninden, vefat eden babasının taşınmazı için yaklaşık 16 bin Euro veraset vergisi istenmesi göçmenler arasında karışıklığa sebep olduğu haber verildi.



Fileleftheros gazetesi, “Taşınmazlarla Birlikte Vergiler De Miras Kalıyor- Göçmenlerin İşgal Altındaki Mallarıyla İlgili Durumlarda Faiz de Koyuyorlar” başlıklı haberinde, bahse konu durumda, yaklaşık 16 bin Euro’luk veraset vergisinin 17 Ocak 1973 ile 20 Temmuz 1974 tarihleri arasını, bir diğer ifadeyle Barış Harekatı’na kadar olan zamanla ilgili olduğunu yazdı.



Vefat eden göçmenin çocuklarından biri gazeteye yaptığı açıklamada, babasının 1972 yılında öldüğünü ve mirasçıları tarafından yakın zamanda mülk paylaşımı yapılmasına karar verildiğini belirtti.



Gazete, bahse konu şahısların, süreç içerisinde, babalarından miras olarak hak sahibi oldukları mülke “MEMO” konduğunun (alacaklının mahkeme kararıyla borçluya ait malı bağlaması/bloke etmesi uygulaması veya tapuya el konması) farkına vardıklarını ifade etti.









Vergi Dairesi’nin göçmene gönderdiği mektupta, vefat eden babasıyla ilgili sunulan mal beyanında, veraset vergisi ortaya çıktığını kaydeden gazete, aynı mektupta kendisine bu vergiyi ödemekle yükümlü olduğunun belirtildiğini aktardı.Haberde, göçmenin bunu en kısa zamanda faiziyle ödemesi gerektiği belirtildi.Birçok göçmenin, kredi almak için mülklerini “Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu” aracılığıyla ipotek ederek, kullandığı kaydedildi.(İY/FEZ)