Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Görev Süresinin Yenilenip Yenilenmeyeceği Merak Konusu

Lefkoşa, 22 Temmuz 17 : KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun görev süresinin yenilenip yenilenmeyeceği Güney Kıbrıs’ta merakla bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi Taşınmaz Mal Komisyonu’nun görev süresinin Aralık ayında biteceğine işaret ederek, Türkiye’nin bunu yenileme konusundaki niyetlerinin bilinmediğini iddia etti.

Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis Taşınmaz Mal Komisyonu’nun akıbetinin ne olacağıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine, Türkiye’nin Aralık ayında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun görev süresini yenileyip yenilemeyeceğini sadece Türkiye’nin bildiğini savundu.

Crans Montana’dan sonra şimdi mülkiyette neler olup bittiğini de yorumlayan Dimitriadis, genelde herkesin, Türkiye’nin ne yapacağını görmeyi beklediğini belirterek, diğer tarafın yapacağı olası hareketler karşısında önceden hazırlıklı olmaları için kendilerinin de bazı hareketlerde bulunmaları gerektiği yönündeki görüşünü dile getirdi.

Dimitriadis, artık hiçbir şey yapmadan bekleyip Türkiye’nin hareketlerinin kötü olmamasını umut etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Açıklamalarında, kuşku kaldırmayan bazı konuların bulunduğuna da işaret eden Dimitriadis, “yerlerinden edilenlerin” çoğunun öldüğünü belirtti.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, bu kişilerin mallarının miras olduğunu belirten Dimitriadis, “Soru şu ki bu mallar araştırılıyor mu? Yani hayatta olanların adlarına tapuları var mı, yoksa sadece bir şey olduğunda mı bu konuları halletmeye koşuyoruz?” sözlerini kullandı.

(HC/HA)