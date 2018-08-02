Taşınmaz Mal Komisyonu için aracılık ettiği iddia edilen memurlara zorunlu emeklilik

Taşınmaz Mal Komisyonu için aracılık ettiği iddia edilen iki Rum Tapu Dairesi memuruyla ilgili idari soruşturmanın tamamlandığı ve memurlara, zorunlu emeklilik cezasının verildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, dönemin Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un, 2013 yılında yaşanan bu olayla ilgili başlattığı soruşturmanın, 5 yıl gecikmeyle de olsa tamamlandığını ve iki memura, 16 Temmuz 2018’den itibaren zorunlu emekli olma cezasının verildiğini yazdı.

Gazete, söz konusu iki memurun, para karşılığı Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru için gereken belgeleri hazırladıklarını ve Kıbrıslı Türk avukat aracılığıyla, bu belgeleri komisyona ilettiklerini iddia etti.