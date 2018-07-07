Tarım ve Otlatma Alanları Azalıyor...

Güney Kıbrıs’ta tarım ve hayvan otlatma arazileri üç yıl içerisinde düşüş kaydetti.

Politis ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre 2013 yılından 2016 yılına kadarki sürede gerek tarım gerekse hayvan otlatmak için kullanılan arazilerin sayısında düşüş yaşandığını yazdılar.

Hayvancılık için kullanılan arazilerin 2013 yılından 2016 yılına kadarki sürede yüzde 25 düşüş gösterdiğini belirten, ancak bu konuda kesin rakamlara yer vermeyen gazete, daimi tarım yapılan (zeytinlik, narenciye, bağ vb) arazilerin miktarının da 3.9 oranında azaldığını yazdı.

Gazete, toplam tarım arazisinin yüzölçümünün bir milyon 284 bin 369 hektardan bir milyon 119 bin 297 hektara indiğini belirtirken, daimi tarım yapılan arazilerde başı yüzde 40,2’yle zeytinin çektiğini, ardından ise yüzde 22,9’la üzüm üretiminin geldiğini vurguladı.

Haberde, diğer tarımsal incelemelere ve arazi miktarlarına ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

