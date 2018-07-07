banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98734
ALTIN
184.596
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0758
EURO
5.3672
Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...
Alayköy ve İnönü'de yangın
ALAYKÖY VE İNÖNÜ'DE YANGIN
Köpeklere ateş etti tutuklandı
KÖPEKLERE ATEŞ ETTİ TUTUKLANDI
5 yaşındaki çocuk pencereden düştü
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
banner282

Tarım ve Otlatma Alanları Azalıyor...

Güney Kıbrıs’ta tarım ve hayvan otlatma arazileri üç yıl içerisinde düşüş kaydetti.

Tarım ve Otlatma Alanları Azalıyor...

Güney Kıbrıs’ta tarım ve hayvan otlatma arazileri üç yıl içerisinde düşüş kaydetti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:57
Tarım ve Otlatma Alanları Azalıyor...

 Güney Kıbrıs’ta tarım ve hayvan otlatma arazileri üç yıl içerisinde düşüş kaydetti.
Politis ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre 2013 yılından 2016 yılına kadarki sürede gerek tarım gerekse hayvan otlatmak için kullanılan arazilerin sayısında düşüş yaşandığını yazdılar.
Hayvancılık için kullanılan arazilerin 2013 yılından 2016 yılına kadarki sürede yüzde 25 düşüş gösterdiğini belirten, ancak bu konuda kesin rakamlara yer vermeyen gazete, daimi tarım yapılan (zeytinlik, narenciye, bağ vb) arazilerin miktarının da 3.9 oranında azaldığını yazdı.
Gazete, toplam tarım arazisinin yüzölçümünün bir milyon 284 bin 369 hektardan bir milyon 119 bin 297 hektara indiğini belirtirken, daimi tarım yapılan arazilerde başı yüzde 40,2’yle zeytinin çektiğini, ardından ise yüzde 22,9’la üzüm üretiminin geldiğini vurguladı.
Haberde, diğer tarımsal incelemelere ve arazi miktarlarına ilişkin ayrıntılara da yer verildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 07.07.2018 13:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Haberleri...
Polis Haberleri...
“Önemli Haftalar Geliyor…”
“Önemli Haftalar Geliyor…”
Kaçak Tütün ile yakalandı!
Kaçak Tütün ile yakalandı!
“Energean Şirketinin Güney Kıbrıs’a Doğalgaz Taşıması Mümkün Değil”
“Energean Şirketinin Güney Kıbrıs’a Doğalgaz Taşıması Mümkün Değil”
Güney Kıbrıs İle Çin Arasında Kaçakların İade Edilmesi Anlaşması İmzalandı
Güney Kıbrıs İle Çin Arasında Kaçakların İade Edilmesi Anlaşması İmzalandı
Aik Elektrik İletim Hattını Mayınların Olduğu Ara Bölgeye Taşıyor
Aik Elektrik İletim Hattını Mayınların Olduğu Ara Bölgeye Taşıyor
Fransa’yla Yapılan Savunma Anlaşması Yürürlüğe Girdi!
Fransa’yla Yapılan Savunma Anlaşması Yürürlüğe Girdi!
Prodromu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Ziyaretini Yorumladı
Prodromu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Ziyaretini Yorumladı
Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler...
Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler...
İngiltere’nin Ercan Havalimanı’na uçuşlarla ilgili politikasında değişiklik yok
İngiltere’nin Ercan Havalimanı’na uçuşlarla ilgili politikasında değişiklik yok

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim