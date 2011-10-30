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Tarihi köftecinin ismi icradan satılık

Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nin ismi icra yoluyla satışa çıkıyor

Tarihi köftecinin ismi icradan satılık

Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nin ismi icra yoluyla satışa çıkıyor

30 Ekim 2011 Pazar 00:17
Tarihi köftecinin ismi icradan satılık
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Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nin marka ismi, 2008 yılına ait 37 bin 500 dolarlık borç senedi ödenmediği için icra kanalıyla satışa çıkarıldı. 91 yıllık mazisi olan meşhur köftecinin sahibi Mehmet Tezçakın, kendi adına düzenlenen senedin karşılığını tüm ısrarlara rağmen alacaklısına ödemedi.Alacaklı avukatı Sinem Karataş müvekkiliadına senedin tahsili için icraya başvurdu.

MARKA BEDELİ BELİRLENDİ

Ankara 6. İcra Müdürlüğü’nün 2009/3325 esas sayılı dosyasıyla başlatılan icra takibinde Tezçakın, adına kayıtlı 15 markaya haciz konulup bu markaların satış işlemleri başlatıldı. Bilirkişi, markalara 2 milyon lira değer biçti.

SATIŞ GERÇEKLEŞEBİLİR

İcra İflas Kanunu hükümleri gereğince markalar birinci satışta bu değerin yüzde 60’ına, (1 milyon 200 bin) ikinci satışta ise değerinin yüzde 40’ına (800 bin TL) satılacak. Markanın satışı gerçekleşirse Tezçakın ailesininartık hukuken bu markayı kullanma hakkı kalmayacak. Bu aşamadan sonra 91 yıllık marka ismi, yeni sahibi kullanmaya hak kazanacak. Faiz vemasraflarla birlikte 100 bin lirayı bulan borcun ödenip ödenmeyeceğimerak ediliyor. 

Son Güncelleme: 30.10.2011 00:17
Anahtar Kelimeler:
TarihiSultanahmet KöftecisiIcra
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