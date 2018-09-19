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Tapu Memurundan Milletvekiline Taciz Suçlaması

Rum tapu dairesinde çalışan bir kadın memur,  bir milletvekili hakkında taciz ve hakaret suçlamasında bulundu.

Tapu Memurundan Milletvekiline Taciz Suçlaması

Rum tapu dairesinde çalışan bir kadın memur,  bir milletvekili hakkında taciz ve hakaret suçlamasında bulundu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:41
Tapu Memurundan Milletvekiline Taciz Suçlaması

Rum tapu dairesinde çalışan bir kadın memur,  bir milletvekili hakkında taciz ve hakaret suçlamasında bulundu.


Altihia, kadın memurun polise yaptığı şikayette milletvekilini, evinin avlusuna izinsiz girmek, kendisine hakaret etmek ve tacizde bulunmakla suçladı.


Gazete hakkında taciz şikayeti bulunan milletvekilinin, şikayetçi memur ile tanışık olduğunu ve hatta birkaç ay önce bu memuru, Mağusa Bölgesi Tapu Dairesi’nden kendisine (milletvekiline)  belge sızdırdığı gerekçesiyle polise şikayet ettiğini yazdı.


 “Muhalefet kanadından olduğu” belirtilen milletvekilinin, kadın memurun iddialarını reddederek daha önce kendisini polise şikayet ettiği için “intikam” almaya çalıştığına inandığı belirtilen habere göre, ikili bir dostları vasıtasıyla tanışıyorlar, sıklıkla görüşüyor hatta birlikte yemeğe çıkıyorlar. 


Milletvekilinin yakın çevresinden kaynaklar, ikilinin bu görüşmelerinde milletvekiline, işyerinden bazı evraklar götürdüğü kaydedilen kadın memurun, aynı işyerinde çalışan 10 kadar memuru tapu belgelerini sızdırmakla suçlaması üzerine milletvekilinin de bu kadını şikayet ettiğini anlattı,  internet gazetelerine yansıyan “cinsel taciz” iddialarının doğru olmadığını anlatıyor.


Gazete, meselenin şu anda polis kovuşturması aşamasında bulunduğunu, tamamlandığı zaman Başsavcılığa intikal edeceğini haberine ekledi.  

Son Güncelleme: 19.09.2018 13:59
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