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Tansiyon hastalarının yeni umudu

Böbrek sinirlerinin yakılması esasına dayanan RSD yöntemi, çok sayıda ilaç kullanmak zorunda...

Tansiyon hastalarının yeni umudu

Böbrek sinirlerinin yakılması esasına dayanan RSD yöntemi, çok sayıda ilaç kullanmak zorunda...

22 Kasım 2011 Salı 11:09
Tansiyon hastalarının yeni umudu
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Tansiyon hastalarının yeni umudu Böbrek sinirlerinin yakılması esasına dayanan RSD yöntemi, çok sayıda ilaç kullanmak zorunda kalan hipertansiyon hastalarının umudu oldu. İlaçlara rağmen düşmeyen inatçı tansiyonu frenleyen yöntem sayesinde, ilaçları yarı yarıya azaltmak veya tamamen kesmek mümkün.

Renal Sempatik Denervasyon (RSD) yöntemi, ilaçlarla kontrol altına alınamayan inatçı yüksek tansiyon tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Dünyada üç yıllık geçmişe sahip olan yöntem Türkiye’de yeni uygulama alanı buldu ve şu ana kadar 5 hastanın tedavisinde kullanıldı. Yöntemi hastasına uygulayan Kardiyologlardan Prof. Dr. Sinan Dağdelen, “Hastam günde 6 doz ilaç alıyordu ve sürekli tansiyon baskısına sahipti.

Ancak bu yöntemi uyguladıktan sonra hastaya sadece yarım dozluk ilaç yeterli oldu. Yani önceden günde 6 ilaç içen hastanın 5 ilacını tamamen kestik. Hasta, 10 miligramlık tek bir ilacın ise sadece yarısını içiyor” dedi. Böbrek damarlarının etrafında bulunan sempatik sinirler tansiyon yükselmesine neden oluyor. İlaçsız tedavi olarak da bilinen Renal Sempatik Denervasyon yönteminde bu sinirler yakılıyor. Yakılan sinirler fonksiyon dışı bırakıldığı için tansiyon yükselmesine de neden olamıyor.

LOKAL ANESTEZİYLE KASIKTAN GİRİLEREK YAPILIYOR İşlemin 40 dakikada tamamlandığını söyleyen Prof. Dağdelen yöntemi, “Kasık damarından bir tel ile girilerek, her iki böbrek damarı radyofrekans dalgaları ile ısıtılıyor ve bu şekilde damarın etrafında tansiyona neden olan sinirler fonksiyon dışı bırakılmış oluyor. Bu işlem sırasında sadece lokal anestezi kullanılıyor. Herhangi bir kesme veya ameliyat yapılmıyor” sözleriyle anlattı.

KİMYASAL YÜKÜ HAFİFLETİYOR Prof. Dağdelen’e göre yöntem, klasik hipertansiyon tedavilerinden sonuç alamayan hastaların imdadına yetişiyor. Çünkü yöntem, çoklu ilaçlara rağmen düşmeyen inatçı hipertansiyon tedavisinde önemli avantaj sağlıyor: “Klasik hipertansiyon tedavisi sadece kimyasal ilaçlar almak ve diyet yapmak esasına dayanır. Bu ilaçların yan etkilerini ve diğer organlara olan hasarlarını ömür boyu sorgulamak gerekir. Bu tedaviyle sadece tansiyon sempatik sinirlerini ısıtma esas alınır ve vücuda herhangi kalıcı bir hasar verilmez.

Bu tedavi sayesinde hastanın kullandığı ilaçları yaklaşık yüzde 50 azaltmak veya tamamen kesmek mümkün olabiliyor. Böylece vücut sürekli kimyasal ilaçlara maruz bırakılmaktan kurtuluyor. Bu nedenle hastanın kullandığı ilaçları azaltabilmek veya tamamen kesmek büyük bir avantajdır.”

HANGİ HASTALARA UYGULANABİLİR? Yöntemin dünyada 2000’in üzerinde hastada kullanıldığını ve başarılı sonuçlar alındığını ifade eden Prof. Dağdelen, RSD'nin uygulanabileceği hasta profilini ise “Çok ilaç kullanmak zorunda kalan ve ilaçlara rağmen tansiyonu yüksek olan her hasta, bu tedaviye adaydır ve bu tedaviden fayda görecektir” diye özetledi.

3 YILLIK YARARI KANITLANMIŞ “Yöntemin herhangi bir komplikasyonu ve tedaviden bir süre sonra hipertansiyonun tekrarlama riski var mı, uzun vadede etkinliği kanıtlanmış bir yöntem midir?” sorusuna Prof. Dağdelen’in yanıtı, “3 yıllık yararı kanıtlanmıştır. İşlem sırasında oluşabilecek önemli komplikasyonlar ise yüzde 1’den daha azdır” şeklinde oldu.

Son Güncelleme: 22.11.2011 11:09
Anahtar Kelimeler:
İlaçHipertansiyonHastaBöbrekRSDYöntemi
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