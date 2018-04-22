Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
Araç içerisindeki 1000 TL ile aletleri çaldı
BİR KİŞİ HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI
banner256

Tanınmış Rum Hukukçu Ve Aihm Eski Yargıçlarından Lukis Lukaidis İle Söyleşi...

Tanınmış Rum hukukçu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıçlarından Lukis Lukaidis, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, Güney Kıbrıs’ta adaletin eşit şekilde dağıtılmasına ilişkin sistem konusundaki görüşlerini ortaya koydu.

Tanınmış Rum Hukukçu Ve Aihm Eski Yargıçlarından Lukis Lukaidis İle Söyleşi...

Tanınmış Rum hukukçu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıçlarından Lukis Lukaidis, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, Güney Kıbrıs’ta adaletin eşit şekilde dağıtılmasına ilişkin sistem konusundaki görüşlerini ortaya koydu.

22 Nisan 2018 Pazar 11:46
Tanınmış Rum Hukukçu Ve Aihm Eski Yargıçlarından Lukis Lukaidis İle Söyleşi...

Tanınmış Rum hukukçu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıçlarından Lukis Lukaidis, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, Güney Kıbrıs’ta adaletin eşit şekilde dağıtılmasına ilişkin sistem konusundaki görüşlerini ortaya koydu.
Kathimerini gazetesine göre Lukaidis, yargıçların, işe alınırken gerekli niteliklere sahip olup olmadığına bakılmadığını ifade etti.
Rum Yüksek Mahkeme Başkanı Miron Nikolatos’un, yargının karşılaştığı tek sorunun gecikmeler olduğu şeklindeki görüşünün sorulması üzerine Lukaidis, buna katılmadığını ve bunu objektif bulmadığını, Nikolatos’ın yargıçların yetersiz olduğundan söz etmesinin kolay bir durum olmadğını söyledi.

banner223
Lukaidis açıklamasında, ancak konusuna hakim, yeterli ve nitelikli yargıçlar bulunduğuna da dikkati çekti.
Bir başka soru üzerine Yargıçlar Okulu’nun gerekliliğinden söz eden Lukaidis, Rum yargısının gücünün azalmakta olduğunu ifade etti.
 

Son Güncelleme: 22.04.2018 15:16
Anahtar Kelimeler:
RumHukukcuAihmLukis Lukaidis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KİDD Doğal Gazı Kıbrıs Sorununun Çözümüyle Bağladı!
KİDD Doğal Gazı Kıbrıs Sorununun Çözümüyle Bağladı!
"Neofitu: “umulanın Peşinde Koşmak Uygun Olanı Kötüleştirir”
"Neofitu: “umulanın Peşinde Koşmak Uygun Olanı Kötüleştirir”
Rum basını, bugün ekonomiye ilişkin haberlere de yer verdi
Rum basını, bugün ekonomiye ilişkin haberlere de yer verdi
Komisyon’un Türkiye Raporundan Bir Kelime Çıkarılmasına Tepki!
Komisyon’un Türkiye Raporundan Bir Kelime Çıkarılmasına Tepki!
İngiliz çift ölü bulundu
İngiliz çift ölü bulundu
BM'nin Kıbrıs Sorunundaki Senaryosu…
BM'nin Kıbrıs Sorunundaki Senaryosu…
Rumlar çözüm öncesinde doğalgazın birlikte idaresine karşı...
Rumlar çözüm öncesinde doğalgazın birlikte idaresine karşı...
Doherty’den olumsuz yaklaşım...
Doherty’den olumsuz yaklaşım...
ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Raporu: Kıbrıs iki ayrı başlıkta...
ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Raporu: Kıbrıs iki ayrı başlıkta...
Exxon Mobıl’in sondajı ertelenebilir
Exxon Mobıl’in sondajı ertelenebilir

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim