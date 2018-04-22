Tanınmış Rum Hukukçu Ve Aihm Eski Yargıçlarından Lukis Lukaidis İle Söyleşi...

Tanınmış Rum hukukçu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıçlarından Lukis Lukaidis, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, Güney Kıbrıs’ta adaletin eşit şekilde dağıtılmasına ilişkin sistem konusundaki görüşlerini ortaya koydu.

Kathimerini gazetesine göre Lukaidis, yargıçların, işe alınırken gerekli niteliklere sahip olup olmadığına bakılmadığını ifade etti.

Rum Yüksek Mahkeme Başkanı Miron Nikolatos’un, yargının karşılaştığı tek sorunun gecikmeler olduğu şeklindeki görüşünün sorulması üzerine Lukaidis, buna katılmadığını ve bunu objektif bulmadığını, Nikolatos’ın yargıçların yetersiz olduğundan söz etmesinin kolay bir durum olmadğını söyledi.



Lukaidis açıklamasında, ancak konusuna hakim, yeterli ve nitelikli yargıçlar bulunduğuna da dikkati çekti.Bir başka soru üzerine Yargıçlar Okulu’nun gerekliliğinden söz eden Lukaidis, Rum yargısının gücünün azalmakta olduğunu ifade etti.