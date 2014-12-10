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Taksiciler Boykot Yaptı, Lefkoşa’nın Rum Kesiminde Trafik Kargaşası Yaşandı

Aşırı yağışlar nedeniyle dün su baskınlarıyla boğuşan Lefkoşa’nın Rum kesiminde bugün de taksicilerin eylemi nedeniyle trafik kargaşası yaşandığı bildirildi.

Taksiciler Boykot Yaptı, Lefkoşa’nın Rum Kesiminde Trafik Kargaşası Yaşandı

Aşırı yağışlar nedeniyle dün su baskınlarıyla boğuşan Lefkoşa’nın Rum kesiminde bugün de taksicilerin eylemi nedeniyle trafik kargaşası yaşandığı bildirildi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 12:26
Taksiciler Boykot Yaptı, Lefkoşa’nın Rum Kesiminde Trafik Kargaşası Yaşandı
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  Aşırı yağışlar nedeniyle dün su baskınlarıyla boğuşan Lefkoşa’nın Rum kesiminde bugün de taksicilerin eylemi nedeniyle trafik kargaşası yaşandığı bildirildi.

Rum radyosu yıllanmış sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle Rum özel kentsel taksi sahipleri birlikleri tarafından bugün gerçekleştirilen 4 saatlik boykot nedeniyle Güney Lefkoşa’da trafik sorunları yaşandığını duyurdu.

Taksiciler sabah 06.30’dan 10.30’a kadar kentin ana arterlerini trafiğe kapattı,  diğer kentlerdeki taksiciler de sembolik eylemlerle boykota destek verdi. Boykot sırasında taksiciler ile diğer sürücüler arasında ufak çaplı gerginlikler de yaşandı.

Taksicilerin ardından tahıl üreticilerinin haklarını alamadıkları için ekonomik açıdan zor duruma düştükleri gerekçesiyle Lefkoşa’nın Rum kesimindeki yolları traktör ve diğer tarım araçlarıyla kapatacakları haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre bağlı oldukları örgüt tarafından alınan karar uyarınca Rum tahıl üreticileri bugünden itibaren traktörleriyle Tseri trafik çemberi karşısında toplanacak ve Pazartesi günü itibarıyla da Rum Başkanlık Köşkü, Maliye Bakanlığı, Meclis ve Tarım Bakanlığı önünden geçiş yapacaklar.

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