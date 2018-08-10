Takipteki Krediler Nisan Sonunda 19,9 Milyar Euro Oldu!

Rum Merkez Bankasının dün kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, Rum bankacılık sistemindeki takipteki kredilerin, geçtiğimiz aya oranla küçük bir gerileme göstererek, geçtiğimiz Nisan ayı sonunda, 19,9 milyar Euro olarak kayda geçtiği belirtildi.



Rum Merkez Bankası verilerine göre, kredilerin bütününde, 695 milyon Euro düşüş yaşandığını yazan Haravgi gazetesi, 2017 yılının Aralık ayında 47,08 milyar Euro olan kredilerin, 2018 yılının Nisan ayında 46,38 milyar Euro’ya gerilediğini ifade etti.



İTHALAT-İHRACAT RAKAMLARI



Gazete başka bir haberinde ise, Rum kesimindeki toplam ithalatın geçtiğimiz Haziran ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğini, ihracatın ise yıllık bazda azaldığını ifade etti.



Rum İstatistik Birimi tarafından yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Haziran ayında 413,7 milyon Euro olan ihracat rakamının, bu yılın Haziran ayında düşüş yaşayarak 358,7 milyon Euro’ya gerilediğini kaydeden gazete, 2017 yılının Haziran ayında 554,4 milyon Euro olan ithalat rakamlarının ise bu yılın aynı ayında 615,4 milyon Euro’ya yükseldiğine dikkati çekti.



