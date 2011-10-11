Suyun vücuda faydaları

Suyun faydası biliniyor.

Peki ondan faydalı olan ne? Su içmenin faydalarını bilmeyen yoktur.

Peki su içmekten daha faydalı bir şey yok mu? Var!

Hemen söyleyelim, sıcak su içmek...

Sıcak su mide yüzeyinde kanda direkt olarak emilen birkaç maddeden biri.

Beden suyu diğer bileşenlerden ayırmak zorunda kalmaz. Çinliler, 40 yaşından sonra oda sıcaklığından daha soğuk olan hiçbir şeyin bedene alınmaması gerektiğine inanırlar. Çünkü normal yaşlanma fiziksel değişimler getirir.

İşte o değişimler: Kan damarları daha az elastik olur ve içindeki birikim nedeni ile çapı küçülebilir, bu nedenle yüksek kan basıncı oluşabilir ve kan dolaşımı problemleri ortaya çıkabilir. Sindirim sistemi de daha az elastik olur, kabızlığa yol açar.

Çinliler soğuk içip yemenin içsel organları daha çok büzdüğüne, problemleri daha da kötüleştirdiğine inanır. Yağlı bir tavayı soğuk suda yıkamaya çalışın. Yağlar donar ve yapışır. Ama aynı tavayı sıcak suda yıkarsanız, yağı çözer ve uzaklaştırır.

Bedenimiz yağları içerir. Sıcak su sistemimizi temizler.

SICAK SU MUCİZESİ Bedenin doğal serinletme sistemini çalıştırır. Bu kan dolaşımında artışa neden olur. İç organları ve kaburga kafesinin etrafındakı kasları gevşetir, daha derin nefes almanızı sağlar. Mide asidi etkilerini rahatlatir ve asit reflu semptomlarini rahatlatir. Sulanmayı ve besinlerin emilimini artırarak sindirime yardımcı olur. Kabızlığı giderir.

Kilo verme: yemeklerden yarım saat önce içilen sıcak su iştahı azaltır ve kilo vermeyi hızlandırır.