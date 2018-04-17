Suudi Arabistan Danışma Konseyi’ndeki “Kıbrıs Dostluk Grubu” Güney Kıbrıs’ta

Suudi Arabistan Danışma Konseyi’ndeki Suudi Arabistan-Kıbrıs Dostluk Grubu’nun, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Suudi Arabistan-Kıbrıs Dostluk Grubu Başkanı Ali A. Al-Nuaim ve beraberindeki heyetin, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre Suudi Arabistan-Kıbrıs Dostluk Grubu Başkanı Ali A. Al-Nuaim, görüşme sırasında, Suudi Arabistan Danışma Konseyi’nin, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının desteklenmesi amacıyla, dahil olduğu uluslararası örgütlerde, Güney Kıbrıs’ın elçisi olma isteğini dile getirdi.

Suudi Arabistan-Kıbrıs Dostluk Grubu üyelerinin, Eyas S. Al-Hajery, Zaki A. Bin Mahmoud, Saad S. Al-Sabti, Saleh M. Al-Khaliwi, Ali M. Al-Shahrani ve Faisal M.Al-Fadhel’den oluştuğunu yazan gazete, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in görüşme sırasında, son yıllarda ivme kazandıran ikili ilişkilerden söz ettiğini belirtti.

Habere göre Şilluris, iki ülke dostluk grubu başkanı aracılığıyla, Suudi Arabistan Danışma Konseyi Başkanı’na, Güney Kıbrıs’ı resmi ziyarette bulunması daveti de gönderdi.

Suudi Arabistan-Kıbrıs Dostluk Grubu, Kıbrıs sorunundaki şu ana kadar olan gelişmeler hakkında bilgi aldıkları Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ile de bir araya geldi.

