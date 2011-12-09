Sütlü Kahve Dişlere Zararlı

Kendini ziyaret eden hastalarından pek çoğunun bilgisayar başında çalışırken sık sık kahve tükettiğine dikkat çekti.

Laktoza yani süt şekerine sürekli maruziyet ağızdaki bakterilerin hızla çoğalmasına zemin hazırlar. Bakteriler çoğalmak için sıvı maddelere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle sürekli tüketilen bu tür içecekler 5-7 yıl içerisinde diş çürümesine neden olur.

Doktorlara göre diş çürükleri genelde Streptococcus bakterileri tarafından tetikleniyor. Bu bakteriler şeker ve karbonhidratları aside dönüştürüyor. Asit diş minesine zarar veriyor ve çürüklere yol açıyor. Yani 15 dakika elinizde sütlü kahve ile gezdiğinizde ağzınızın içinde bu olaylar yaşanıyor. Gün boyu sürekli bir şeyler içen kişilerde de bakterilerin üreme oranı artıyor.

Doktorlar bir fincan sütlü kahvenin ardından su içilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Böylece asit nötrleştirilmiş oluyor. Şekersiz sakızlar da etkili olabiliyor. Çünkü şekersiz sakız tükürük salgılanmasını arttırıyor ve bu sayede ağız asitten temizlenmiş oluyor.