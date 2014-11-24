Suriyeli Mülteciler Rum Basınında

Rum basını, deniz ortasında terk edilen ve batma tehlikesi geçiren Girne açıklarındaki gemide yer alan mültecilerin kurtarılması haberine yer verdi.

Gazeteler, 225 Suriyeli mültecinin Türkiye’ye gönderildiğini de yazdılar.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Suriyeli Felaketzedeler Kuzey’de Kurtarıldı” başlığıyla aktarırken, Haravgi gazetesi haberi “Türkiye’ye Götürüldüler”, Simerini gazetesi “Suriyeli Mülteciler İşgal Makamları Tarafından Kurtarıldı” şeklinde duyurdu. Fileleftheros gazetesi de aynı başlığı kullandı.