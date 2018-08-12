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Suriye’den Kaçak Göçmen!

Suriye’den Güney Kıbrıs’a gitmek amacıyla şişme botla yola çıkan 10 kaçak göçmen, Larnaka açıklarında kurtarıldı.Fileleftheros gazetesi, iki aile üyelerinden oluşan 10 kişinin Larnaka’nın “Protara” semti yakınlarında şişme bot içerisinde bulundukları sırada kurtarıldıklarını ve siyasi sığında talebinde bulunan kişilerin Güney Lefkoşa’da ikamet eden aile yakınlarının yanına yerleştirildiklerini yazdı.

Suriye’den Kaçak Göçmen!

Suriye’den Güney Kıbrıs’a gitmek amacıyla şişme botla yola çıkan 10 kaçak göçmen, Larnaka açıklarında kurtarıldı.Fileleftheros gazetesi, iki aile üyelerinden oluşan 10 kişinin Larnaka’nın “Protara” semti yakınlarında şişme bot içerisinde bulundukları sırada kurtarıldıklarını ve siyasi sığında talebinde bulunan kişilerin Güney Lefkoşa’da ikamet eden aile yakınlarının yanına yerleştirildiklerini yazdı.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:06
Suriye’den Kaçak Göçmen!


Suriye’den Güney Kıbrıs’a gitmek amacıyla şişme botla yola çıkan 10 kaçak göçmen, Larnaka açıklarında kurtarıldı.
Fileleftheros gazetesi, iki aile üyelerinden oluşan 10 kişinin Larnaka’nın “Protara” semti yakınlarında şişme bot içerisinde bulundukları sırada kurtarıldıklarını ve siyasi sığında talebinde bulunan kişilerin Güney Lefkoşa’da ikamet eden aile yakınlarının yanına yerleştirildiklerini yazdı.
Gazete, göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu da vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 12.08.2018 13:08
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