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Suriye’den 36 Mülteci Daha Geldi

Lefkoşa, 4 Eylül 18 (.): Güney Kıbrıs’a dün, Suriye’den 36 mültecinin daha geldiği bildirildi.

Suriye’den 36 Mülteci Daha Geldi

Lefkoşa, 4 Eylül 18 (.): Güney Kıbrıs’a dün, Suriye’den 36 mültecinin daha geldiği bildirildi.

04 Eylül 2018 Salı 09:45
Suriye’den 36 Mülteci Daha Geldi
Lefkoşa, 4 Eylül 18 (.): Güney Kıbrıs’a dün, Suriye’den 36 mültecinin daha geldiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Kavo Greko burnu açıklarında tespit edilen teknede 11 erkek, 11 kadın ve 4’ü bebek olan 14 çocuk bulunduğunu ve teknenin “Golden Coast” limanına yanaştığını yazdı.
Haberde, son 24 saatte Güney Kıbrıs’a düzensiz yollardan 70 mültecinin geldiği belirtildi.
RUM LİMAN POLİSİNİN RADARI HİRSOFU KÖRFEZİ’NİN TÜMÜNÜ GÖRMÜYOR
Öte yandan Politis gazetesi de, Rum Liman Polisi’ne ait radarın, Hirsofu Körfezi’nin tümünü göremediğini ve ilgili birimde personel eksikliği yaşandığını yazdı.
Haberde, 3 yıl önce radarın iyileştirildiği; ancak bölgenin “kör nokta” olmaya devam ettiği belirtildi.
(GE/GÜL)

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