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SUNDUĞU BÜTÜN VERİ, BELGE VE HARİTALARA, HER BELGE SAYFASINA “GİZLİLİK” KOYDU

ExxonMobil-Quatar Petroleum konsorsiyumunun, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’deki (MEB) 10’uncu parselde kasım ayında başlaması beklenen sondaj çalışmaları için hazırlandığı, en az iki sondajın hazırlıklarının son aşamaya girdiği bildirildi.Fileleftheros’un “ExxonMobil İzinleri Alıyor ve İlerliyor…

SUNDUĞU BÜTÜN VERİ, BELGE VE HARİTALARA, HER BELGE SAYFASINA “GİZLİLİK” KOYDU

ExxonMobil-Quatar Petroleum konsorsiyumunun, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’deki (MEB) 10’uncu parselde kasım ayında başlaması beklenen sondaj çalışmaları için hazırlandığı, en az iki sondajın hazırlıklarının son aşamaya girdiği bildirildi.Fileleftheros’un “ExxonMobil İzinleri Alıyor ve İlerliyor…

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:24
SUNDUĞU BÜTÜN VERİ, BELGE VE HARİTALARA, HER BELGE SAYFASINA “GİZLİLİK” KOYDU


SUNDUĞU BÜTÜN VERİ, BELGE VE HARİTALARA, HER BELGE SAYFASINA “GİZLİLİK” KOYDU

ExxonMobil-Quatar Petroleum konsorsiyumunun, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’deki (MEB) 10’uncu parselde kasım ayında başlaması beklenen sondaj çalışmaları için hazırlandığı, en az iki sondajın hazırlıklarının son aşamaya girdiği bildirildi.
Fileleftheros’un “ExxonMobil İzinleri Alıyor ve İlerliyor… Sondaj Matkabını Sağladıktan Sonra Prosedür Destek Gemileriyle Tamamlanıyor” başlıklı haberine göre inceleme ve konsorsiyumun sunduğu dilekçe doğrultusunda çevre izninin 30 Temmuz’da incelenerek onaylanması bekleniyor.
Konsorsiyumun 10’uncu parselde iki veya daha fazla sondaj için izin başvurusunda bulunduğu ve bütün araştırma ile talep belgeleri için gizlilik niteliğine olanak tanıyan son yasal düzenlemelerin ardından, sunduğu bütün veri, belge ve haritalar ile belgelerin her sayfasına gizlilik getirdiğine dikkat çekildi.
Edindiği bilgilere dayanarak ilk sondaj hedefi, en sonuç vaat eden hedef olan “Delfini” olan konsorsiyumun, “Delfini”nin güneyindeki “Antheia” ile kuzeyindeki “Glafkos”u mu hedef seçeceğinin henüz kesinleşmediğine dikkat çeken gazete, yapılan son araştırma sondajlarından edinilen veriler sonrasında terazinin kefesinin “Glafkos” lehinde ağır basmaya başladığını yazdı.
Gazete, derin denizlerde sondaj yapabilme kabiliyetine sahip modern bir sondaj matkabından biri için, matkabın İngiliz bayrağı taşıması şartıyla geçen ay anlaşma yapan ExxonMobil’in Malta-Rum şirketleri konsorsiyumu olan “Medserv” ile de Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetlerine destek için karada ikmal hizmeti alımı için anlaştığını yazdı. ENI’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı üç sondaja da destek hizmeti veren Medserv’in bu destek hizmetlerini sağlamak için Limasol Limanı’nda ek binalar kurduğuna işaret etti.
 

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Son Güncelleme: 21.07.2018 12:39
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