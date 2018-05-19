Suç İstatistikleri

Rum polisinin, dün bir açıklama yaparak, 2010-2013 yıllarına göre kıyasladığı 2014-2017 yıllarındaki suç istatistiklerini açıkladığı belirtildi.

Politis gazetesine göre Rum polisi, 2014-2017 yılları arasında cinayet olaylarının yüzde 11, cinayet girişimlerinin yüzde 14, soygun ve şantajların yüzde 32, hırsızlıkların ise yüzde 39 oranında azaldığını açıkladı.

Polis açıklamasında ayrıca kundaklama olaylarının yüzde 6, patlayıcı maddelerle kundaklama girişimlerinin ise yine yüzde 6’lık bir artış gösterdiğini belirtti.

RUM ADALET BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun da dün suçlar ve telefon dinleme konusunda yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Nikolau, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada uyuşturucu ticareti piramidinin zirvesinde birçoğunun şaşıracağı, çalışmalarıyla hayran bırakan kişilerin bulunduğuna dikkati çekti.

Polisin, telefon gizliliğinin kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısından yana olan tavrından bahseden Nikolau, polisin, bu piramidin zirvesine ulaşmak için katı ön koşullar ve şartlarla telefon görüşmelerini dinlemek isteyebileceğini ifade etti.