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Suat Hoca'dan Libya'ya Büyük Jest

Başbakan İrsen Küçük, bugün, Libya Sağlık Bakanı Abdal Rahman Ali Al - Kıssa’yı kabul etti.

Suat Hoca'dan Libya'ya Büyük Jest

Başbakan İrsen Küçük, bugün, Libya Sağlık Bakanı Abdal Rahman Ali Al - Kıssa’yı kabul etti.

30 Ekim 2011 Pazar 14:25
Suat Hoca'dan Libya'ya Büyük Jest
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LİBYALILARA 250 YATAK AYRILMASINI ÖNGÖREN PROTOKOL BAŞBAKANLIK'TA LİBYA SAĞLIK BAKANI İLE YDÜ KURUCU REKTÖRÜ ARASINDA BAŞBAKAN KÜÇÜK VE SAĞLIK BAKANI KÂŞİF’İN HUZURUNDA İMZALANDI

Başbakan İrsen Küçük, bugün, Libya Sağlık Bakanı Abdal Rahman Ali Al - Kıssa’yı kabul etti. Sağlık Bakanı Ahmet Kâşif ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in de hazır bulunduğu kabulde, YDÜ ile Libya Sağlık Bakanlığı arasında “Libyalı hasta ve yararlıların YDÜ Hastanesi’nde tedavi görebilmeleri için 250 yatak ayrılmasını” öngören protokol imzalandı.

GÜNSEL

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel kabulde yaptığı konuşmada, dün akşam Libya Sağlık Bakanı Abdal Rahman Ali Al - Kıssa’nın KKTC’ye gelmesinin ardından geç saatlere kadar 32 anabilim dalı ve hastanenin ayrıntılı şekilde gezilerek, Libya ile yapılabilecek işbirliğinin görüşüldüğünü ve sözkonusu protokolü Başbakan İrsen Küçük’ün huzurunda imzalamak istediklerini belirtti.

Günsel, üniversitede 7 de Libyalı öğrencinin öğrenim gördüğünü hatırlatarak, Tıp Fakültesi’nde okuyan Libyalı öğrenciyi de protokole şahit olması için yanlarında getirdiklerini söyledi.

AL - KISSA

Libya Sağlık Bakanı Abdal Rahman Ali Al - Kıssa da, KKTC’ye gelmeden önce Libya ve Türkiye’deki yaralıların bulunduğu bölgeleri ziyaret ettiğini ve Suat Günsel’le Türkiye’deyken tanışma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Ziyareti, “resmi bir ziyaretten çok bir dostluk ziyareti” olarak değerlendiren Kıssa, YDÜ Hastanesi’ni ziyaretinde gördüklerinden etkilendiğini, ayrıca Başbakan İrsen Küçük’le bir araya gelmekten de mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kıssa, KKTC’de gördüğü güzellikleri Libya’daki yetkililere aktararak, daha birçok alanda dayanışma ortamlarının yaratılmasına fırsat yaratmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük de, Libyalı bakanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Libya’daki demokratik devrimden dolayı kutladı ve hayırlı olmasını diledi.

KKTC’nin küçük fakat imkanları geniş bir ülke olduğunu belirten Küçük, özel sektörün ülkeye büyük yatırımları olduğuna, YDÜ Hastanesi’nin iftihar edilecek ve dost ülkelere de kucak açacak bir yapı olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında Kıbrıs müzakerelerine de değinen Küçük, iki liderin New York’ta bugün yeniden bir araya geleceğini hatırlatarak, KKTC halkının Kıbrıs sorununun barışçıl ve ülke sorunlarını bertaraf edecek şekilde çözülmesini arzuladığını söyledi.

Rum tarafının da çözümü istemesi temennisinde bulunan Başbakan Küçük, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında Libya devletini de yanında görmek istediğini kaydetti.

Sağlık ve eğitim alanında atılan temellerin, ekonomi ve ticaret alanında da gelişmesini istediklerini kaydeden Küçük, gerekirse Libyalı işadamlarına KKTC’ye gelmeleri için davet yapabileceklerini ve Bakan Al - Kıssa’yı en yakın zamanda resmi ziyarette tekrar aralarında görmek istediklerini belirtti.

İMZA TÖRENİ

Protokol imza töreni sırasında konuşan YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, özgürlük mücadelesinin önemine işaret ederek, KKTC Hükümeti’nin de Libya’nın özgürlük mücadelesinde yanında olduğunu gösterdiğini ve YDÜ Hastanesi’nde her an 250 kişilik yaralı veya hasta kontenjanının Libya’ya ayrıldığını yineledi.

Günsel, karşılıklı atılan imzaların hayırlı olmasını da diledi.

Libyalı Bakan Al- Kıssa da, Libya’da “yaralılardan sorumlu bakan” olarak bugün kendisi için önemli bir an yaşandığını kaydederek, Kıbrıs’ta yaralıların tedavisi için böylesi bir fırsat doğmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kıssa, birçok başka alanda da yardımlaşmanın sürmesi dileklerinde bulunarak, imzanın aynı zamanda bakan olarak atacağı ilk protokol imzası olduğunu da belirtti.

Son Güncelleme: 30.10.2011 14:25
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