Strovolo’da bar kundaklandı

Fileleftheros gazetesi, kapalı devre kamera sisteminin olayı an be an görüntülediğini ve eylemi gerçekleştiren şahsın yakalanması için polisin soruşturmasının sürdüğünü yazdı.
Haberde, kundaklama sonucu barın tamamen yandığı ve büyük hasar meydana geldiği belirtildi.
14 Haziran 2018 Perşembe 12:44
Fileleftheros gazetesi, kapalı devre kamera sisteminin olayı an be an görüntülediğini ve eylemi gerçekleştiren şahsın yakalanması için polisin soruşturmasının sürdüğünü yazdı.
Son Güncelleme: 14.06.2018 16:17