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Strovolo Bölgesinde Kayıp Kazıları

Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Lefkoşa Rum Kesimi’nde bağlı Strovolo semtinde Pazartesi günü yeni bir kayıp kazısına başlandığı ve bölgede, 1964 yılından beri kayıp 4-5 Kıbrıslı Türk’ün arandığı bildirildi.

Strovolo Bölgesinde Kayıp Kazıları

Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Lefkoşa Rum Kesimi’nde bağlı Strovolo semtinde Pazartesi günü yeni bir kayıp kazısına başlandığı ve bölgede, 1964 yılından beri kayıp 4-5 Kıbrıslı Türk’ün arandığı bildirildi.

16 Kasım 2018 Cuma 10:05
Strovolo Bölgesinde Kayıp Kazıları
Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Lefkoşa Rum Kesimi’nde bağlı Strovolo semtinde Pazartesi günü yeni bir kayıp kazısına başlandığı ve bölgede, 1964 yılından beri kayıp 4-5 Kıbrıslı Türk’ün arandığı bildirildi.
Alithia gazetesi, kazı yapılan bölgenin Strovolo-Lakatamia arasında, “Apostolos Markos” okulunun yanındaki bölge olduğunu kaydederken, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, kayıp kişilerin bölgedeki bir kuyuya atıldığından bahsettiğini yazdı.
Gazete, o dönemde havadan çekilen fotoğraflara dayanılarak, çabaların bölgede bulunan iki kuyu üzerinde yoğunlaştırıldığını belirtti.
(GE/FEZ)

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