Strovolo Bölgesinde Kayıp Kazıları





Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Lefkoşa Rum Kesimi’nde bağlı Strovolo semtinde Pazartesi günü yeni bir kayıp kazısına başlandığı ve bölgede, 1964 yılından beri kayıp 4-5 Kıbrıslı Türk’ün arandığı bildirildi.Alithia gazetesi, kazı yapılan bölgenin Strovolo-Lakatamia arasında, “Apostolos Markos” okulunun yanındaki bölge olduğunu kaydederken, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, kayıp kişilerin bölgedeki bir kuyuya atıldığından bahsettiğini yazdı.Gazete, o dönemde havadan çekilen fotoğraflara dayanılarak, çabaların bölgede bulunan iki kuyu üzerinde yoğunlaştırıldığını belirtti.(GE/FEZ)