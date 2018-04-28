Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Girne’de trafik kazası
GİRNE'DE TRAFİK KAZASI
15 yaşındaki genç bulundu
15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ BULUNDU
Bakıcı mı öldürdü?
BAKICI MI ÖLDÜRDÜ?
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
banner256
Flaş Haber
İki ani ölüm
Kapat

Strovolo Cinayetiyle İlgili İki Kişi Daha Tutuklandı!

Strovolo’da geçen hafta işlenen, iki kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili dün, iki kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Strovolo Cinayetiyle İlgili İki Kişi Daha Tutuklandı!

Strovolo’da geçen hafta işlenen, iki kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili dün, iki kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:45
Strovolo Cinayetiyle İlgili İki Kişi Daha Tutuklandı!

 Strovolo’da geçen hafta işlenen, iki kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili dün, iki kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, cinayetle ilgili soruşturmanın ilk tutuklusu 33 yaşındaki Loizos Conis’in dün verdiği ifadede her şeyi itiraf ettiğini ve 23 yaşındaki kardeşiyle birlikte 21 yaşındaki birlikte yaşadığı kız arkadaşının da tutuklandığını yazdı.

Gazete, Conis’in cinayette kullanılan bıçağın ve cinayetin işlendiği sırada giyilen kıyafetlerin yerini de söylediğini ve kıyafetlerle bıçağın, Conis’in babasının evinde bulunduğunu kaydetti.

İki tutuklunun bugün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacaklarını belirten gazete, öldürülen çiftin 15 yaşındaki oğullarının da, şüpheliyi teşhis ettiğini yazdı.

Gazete, 15 yaşındaki çocuktan da dün ifade alındığını; tutuklanan şahıslardan birinin kendisine yatağında bulunduğu sırada yaklaşarak anne ve babasını öldürdüğünü ve paraların nerede olduğunu sorduğunu; akabinde bıçak tehdidiyle ve bağırmaması için ağzını kapatarak mutfağa götürdüğünü, burada kendisine “sana bir şey yapmayacağım, benim de oğlum var” dediğini ve çocuğu kilere kilitlediğini anlattığını belirtti.

banner223
Çocuğun, kilerden çıkmayı başardığını ve önce yatak odasına gittiğini, burada anne ve babasını kanlar içerisinde bulduğunu, bunun üzerine komşulara giderek yardım istediğini yazan gazete, polisin olayla ilgili soruşturmasında elde ettiği delillerin, Conis’in olaydan sonra tutuklanacak olmaya önceden hazırlanmış olduğunu gösterdiğini kaydetti.

19 Nisan’da işlenen cinayette İngiliz Okulu öğretmeni 60 yaşındaki Yorgos Hacıyeorgiu ve 59 yaşındaki eşi Dinas Sergiu defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü.

80 YAŞINDAKİ KADINI ÖLDÜREN ŞAHIS DA YAKALANDI

Gazete, bir diğer haberinde de, Lefkoşa’nın güneyindeki “Aglantzia” (Eğlence) semtinde 23 Nisan’da meydana gelen, 80 yaşındaki kadının öldürüldüğü cinayeti işlediği düşünülen kişinin de tutuklandığını yazdı.

Haberde, 29 yaşındaki zanlının bugün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı kaydedildi.

Son Güncelleme: 28.04.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
StrovoloFlasGelişme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus Turist Sayısının Azalmasının Nedeni Olarak Türkiye Gösterildi!
Rus Turist Sayısının Azalmasının Nedeni Olarak Türkiye Gösterildi!
KKTC’den kaçak tütün iddiası
KKTC’den kaçak tütün iddiası
Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı son 10 yılda yüzde 80 oranında arttı
Güney Kıbrıs’ta yüksek öğrenim gören öğrenci sayısı son 10 yılda yüzde 80 oranında arttı
Kiprianu: “Başkan ile görüş ayrılığımız var fakat gerginlik yaşamadık”
Kiprianu: “Başkan ile görüş ayrılığımız var fakat gerginlik yaşamadık”
İsrail Enerji Bakanı “Afrodit” yatağıyla ilgili anlaşmaya en kısa zamanda varmayı istediklerini söyledi
İsrail Enerji Bakanı “Afrodit” yatağıyla ilgili anlaşmaya en kısa zamanda varmayı istediklerini söyledi
Lillikas’tan Kocias’a ulusal konularda bilgilendirme yapması için çağrı
Lillikas’tan Kocias’a ulusal konularda bilgilendirme yapması için çağrı
Çavuşoğlu’nun DHA’ya açıklamaları Rum basınında
Çavuşoğlu’nun DHA’ya açıklamaları Rum basınında
Hristodulidis Lavrov İle Görüştü
Hristodulidis Lavrov İle Görüştü
Hamilton müzakereler perpekstifi hakkında konuştu
Hamilton müzakereler perpekstifi hakkında konuştu
Fotiu KKTC’de yaşayan Rumlara ve Maronitlere yönelik insani yardımların gelecek hafta başlayacağını söyledi
Fotiu KKTC’de yaşayan Rumlara ve Maronitlere yönelik insani yardımların gelecek hafta başlayacağını söyledi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim