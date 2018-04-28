Strovolo Cinayetiyle İlgili İki Kişi Daha Tutuklandı!

Strovolo’da geçen hafta işlenen, iki kişinin öldürüldüğü cinayetle ilgili dün, iki kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, cinayetle ilgili soruşturmanın ilk tutuklusu 33 yaşındaki Loizos Conis’in dün verdiği ifadede her şeyi itiraf ettiğini ve 23 yaşındaki kardeşiyle birlikte 21 yaşındaki birlikte yaşadığı kız arkadaşının da tutuklandığını yazdı.

Gazete, Conis’in cinayette kullanılan bıçağın ve cinayetin işlendiği sırada giyilen kıyafetlerin yerini de söylediğini ve kıyafetlerle bıçağın, Conis’in babasının evinde bulunduğunu kaydetti.

İki tutuklunun bugün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacaklarını belirten gazete, öldürülen çiftin 15 yaşındaki oğullarının da, şüpheliyi teşhis ettiğini yazdı.

Gazete, 15 yaşındaki çocuktan da dün ifade alındığını; tutuklanan şahıslardan birinin kendisine yatağında bulunduğu sırada yaklaşarak anne ve babasını öldürdüğünü ve paraların nerede olduğunu sorduğunu; akabinde bıçak tehdidiyle ve bağırmaması için ağzını kapatarak mutfağa götürdüğünü, burada kendisine “sana bir şey yapmayacağım, benim de oğlum var” dediğini ve çocuğu kilere kilitlediğini anlattığını belirtti.

Çocuğun, kilerden çıkmayı başardığını ve önce yatak odasına gittiğini, burada anne ve babasını kanlar içerisinde bulduğunu, bunun üzerine komşulara giderek yardım istediğini yazan gazete, polisin olayla ilgili soruşturmasında elde ettiği delillerin, Conis’in olaydan sonra tutuklanacak olmaya önceden hazırlanmış olduğunu gösterdiğini kaydetti.

19 Nisan’da işlenen cinayette İngiliz Okulu öğretmeni 60 yaşındaki Yorgos Hacıyeorgiu ve 59 yaşındaki eşi Dinas Sergiu defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü.

80 YAŞINDAKİ KADINI ÖLDÜREN ŞAHIS DA YAKALANDI

Gazete, bir diğer haberinde de, Lefkoşa’nın güneyindeki “Aglantzia” (Eğlence) semtinde 23 Nisan’da meydana gelen, 80 yaşındaki kadının öldürüldüğü cinayeti işlediği düşünülen kişinin de tutuklandığını yazdı.

Haberde, 29 yaşındaki zanlının bugün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı kaydedildi.